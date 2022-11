V JAR nariadili prepustenie vraha muža, ktorý bojoval proti apartheidu

Johannesburg 22. novembra (TASR) - Ústavný súd Juhoafrickej republiky (JAR) nariadil v pondelok podmienečné prepustenie poľského prisťahovalca Janusza Walusa, ktorý v roku 1993 zastrelil hrdinu boja proti apartheidu Chrisa Haniho. Jeho vražda takmer vyvolala občiansku vojnu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Walus (69) si odpykal takmer 30 rokov z doživotného trestu za vraždu, ktorá priviedla JAR na pokraj rasovej vojny, práve keď vyjednávania o ukončení apartheidu vstupovali do poslednej fázy.



Walus zavraždil Haniho, mimoriadne populárneho lídra komunistickej strany, rok pred prvými parlamentnými voľbami v JAR, na ktorých sa mohli zúčastniť občania všetkých rás.



Predseda ústavného súdu Raymond Zondo nariadil ministrovi spravodlivosti Ronaldovi Lamolovi, aby Walusa prepustil "za takých podmienok, aké pokladá za vhodné". Dodal, že Walus musí byť podmienečne prepustený do desiatich kalendárnych dní od pondelka.



Walus "bol odsúdený za veľmi vážnych zločin..., za chladnokrvnú vraždu", uviedol Zondo. Dodal, že "jeho konanie takmer vrhlo túto krajinu do občianskych nepokojov", ale má zákonné právo na podmienečné prepustenie z väzenia.



Zavraždením Chrisa Haniho "chcel Walus evidentne prekaziť zavedenie demokracie v tejto krajine", doplnil sudca Zondo.



Hani bol generálnym tajomníkom Komunistickej strany JAR (SACP) a náčelníkom štábu Umkhonto we Sizwe, ozbrojeného krídla vládnucej politickej strany Africký národný kongres (ANC).



Zastrelený bol 10. apríla 1993 na príjazdovej ceste k svojmu domu na východnom predmestí Johannesburgu. Prípad viedol k protestom v černošských štvrtiach a mestách.



V čase, keď sa ešte konali rokovania s vládou apartheidu o termíne volieb, vystúpil vtedajší predseda ANC Nelson Mandela v celoštátnej televízii a vyzval ľudí, aby zachovali pokoj.



Haniho rodina sa opakovane stavala proti podmienečnému prepusteniu Walusa. "Tento verdikt je diabolský, úplne diabolský," povedala krátko po oznámení rozsudku pre miestny televízny kanál vdova po Hanim. "Tento súd obete ani neoslovil," dodala.



Walus sa do JAR prisťahoval v roku 1981 z vtedajšieho komunistického Poľska.



Walusov komplic Clive Derby-Lewis, ktorý mu dodal vražednú zbraň, bol podmienečne prepustený v roku 2015 zo zdravotných dôvodov, po 22 rokoch strávených vo väzení. V roku 2016 zomrel ako 80-ročný na rakovinu pľúc.