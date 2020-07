Juhoafrická republika zaznamenala vyše 13.000 zdravotníkov s Covid-19

Johannesburg 23. júla (TASR) - Koronavírusom sa v Juhoafrickej republike (JAR) nakazilo približne 13.000 zdravotníkov a zomrelo naň vyše 100 z nich, informovalo vo štvrtok ministerstvo zdravotníctva. Nákaza si berie obete aj z radov opatrovateľov v prvej línii, pripomenula tlačová agentúra AFP.



JAR zaznamenala zatiaľ najvyšší počet infekcií na africkom kontinente, konkrétne 408.052, a tiež 5940 mŕtvych.



Je takisto piatou najhoršie zasiahnutou krajinou na svete, pokiaľ ide o diagnostikované prípady infekcie.



Hovorca ministerstva zdravotníctva Popo Maja pre AFP uviedol, že do utorka 21. júla sa v JAR nakazilo 13.174 zdravotníkov, pričom 103 z nich umrelo a 6394 už vyhlásili za vyliečených.



Juhoafrická republika zverejnila štatistiky, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hlásila, že na COVID-19 spôsobovaný koronavírusom ochorelo viac ako 10.000 zdravotníkov v 40 krajinách.



"Nárast v prípadoch ochorenia COVID-19, aký vidíme v Afrike, vytvára ešte väčšiu záťaž na zdravotné služby po celom kontinente," uviedla vo štvrtok na tlačovej konferencii regionálna riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová.



"To má vážne dôsledky pre jednotlivcov, ktorí v týchto službách pracujú, a najalarmujúcejším dôsledkom je práve stúpajúci počet nakazených medzi zdravotníkmi," dodala Moetiová.



Vina za nárast infekcií sa pripisuje kombinácii faktorov: stúpajúcemu počtu nakazených obyvateľov, nedostatku personálu a nedostatku osobného ochranného vybavenia.



V nedávnej správe juhoafrického Národného inštitútu pre zdravie zamestnancov sa uvádzalo, že počet hospitalizácií zdravotníkov stúpa každý týždeň priamo úmerne s celoštátne narastajúcim počtom hospitalizovaných bežných občanov.



Údaje ukázali, že do 12. júla tvorili zdravotníci v JAR približne 2,6 percenta hospitalizácií na COVID-19.



Medzi infikovanými sa nachádzali zdravotné sestry, lekári, vrátnici, úradníci, záchranári a laboratórni odborníci.



Subsaharská Afrika, kam patrí aj JAR, zaznamenala celkovo vyše 750.000 prípadov nákazy koronavírusom vrátane 15.000 úmrtí.