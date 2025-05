V JAR vyslobodili všetkých 260 baníkov, ktorí uviazli v bani na zlato

Johannesburg 24. mája (TASR) - Záchranári v piatok vyslobodili všetkých 260 baníkov, ktorí uviazli na viac ako 24 hodín v podzemnej šachte neďaleko juhoafrického Johannesburgu, uviedol prevádzkovateľ bane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Baníci uviazli pod zemou vo štvrtok v bani na zlato Kloof, 60 kilometrov západne od Johannesburgu, po tom ako sa pri nehode poškodil výťah používaný na prístup do šachty, uviedla ťažobná spoločnosť Sibanye-Stillwater.



V prvej fáze záchrannej akcie sa do 13.30 h miestneho času (12.30 h SEČ) na povrch dostalo 79 ľudí, zatiaľ čo zvyšok bol zachránený o šesť hodín neskôr, uvádza sa vo vyhlásení.



„Počas žiadneho momentu incidentu nehrozilo zamestnancom zranenie,“ uviedla spoločnosť. Dodala, že bolo rozhodnuté, že nebudú použité núdzové únikové cesty, pretože by baníci museli prejsť dlhšie vzdialenosti.



Táto zlatá baňa je jednou z najhlbších, ktorú prevádzkuje spoločnosť kótovaná na Johannesburgskej burze cenných papierov.



Miestna televízia priniesla zábery zúfalých príbuzných baníkov ako čakajú vonku počas záchranných prác, väčšina z nich v v šoku z incidentu.



„Všetci postihnutí zamestnanci sa v prípade potreby podrobia dôkladným lekárskym vyšetreniam a podpora bola poskytnutá aj rodinám zamestnancov,“ uviedla ťažobná spoločnosť.



Podľa juhoafrického Národného zväzu baníkov sa incident stal vo štvrtok okolo 10.00 h miestneho času. Vyjadrila znepokojenie nad tým, že baníci boli „pod zemou takmer 20 hodín“. Spoločnosť predtým uviedla, že baníkov na povrch vytiahnu okolo piatkového poludnia.



Baníctvo v Juhoafrickej republike zamestnáva státisíce ľudí. Krajina je najväčším vývozcom platiny a jedným z hlavných exportérov zlata, diamantov či uhlia. Nehody v baniach sú pomerne časté a ročne pri nich zomrú stovky ľudí. Podľa skupiny Minerals Council South Africa zahynulo v roku 2024 v krajine 42 baníkov a rok predtým 55 baníkov.