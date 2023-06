V jaskyni La Roche-Cotard objavili najstaršie neandertálske umenie

Paríž 22. júna (TASR) - Na stene jaskyne La Roche-Cotard v severnom Francúzsku archeológovia objavili cielene vytvárané ryhy rôznych tvarov. Medzinárodný tím paleontológov a geológov ich vek odhadol na viac ako 57.000 rokov a ich autormi boli neandertálci. TASR informuje podľa denníka Independent.



"Pätnásť rokov po obnovení vykopávok v lokalite La Roche-Cotard boli (objavené) ryhy datované do obdobia pred viac ako 57 000 rokmi... čo z nej robí najstaršiu zdobenú jaskyňu vo Francúzsku, ak nie v Európe," napísali autori v štúdii publikovanej v časopise Plos One.



Ryhy sú kruhové, bodkované, trojuholníkové a vlnité. Pravdepodobne mali symbolický význam, hoci "nie je možné zistiť, či dokazujú symbolické myslenie (ich tvorcov)."



Napriek tomu "naše chápanie vzťahu medzi neandertálcami a symbolickými a dokonca aj estetickými sférami prešlo za posledné dve desaťročia významnou transformáciou. Stopy zachované v jaskyni La Roche-Cotard sú nový a veľmi dôležitý príspevok k našim poznatkom o správaní neandertálcov," píše sa v štúdii.



Zasypaný vchod do jaskyne na brehu Loiry objavili pri stavbe železnice v roku 1846. Prvé vykopávky sa začali v roku 1912, keď vnútri objavili tzv. moustérijské brúsené kamenene používané neandertálcami. Od roku 2008 sa robili rozsiahlejšie vykopávky, aby sa odhalil celý rozsah jaskyne.



Dnes má štyri hlavné spojovacie komory, ktoré siahajú 33 metrov od brehu rieky. Zdá sa, že neandertálci žili v prvej komore a pred vchodom do jaskyne, kde sa našli nástroje a kosti.



Rytiny boli v tretej komore jaskyne, kde tenký hnedý film pokrýva veľkú časť drobivej vápencovej steny. "Stena je veľmi krehká," povedal Jean-Claude Marquet z Univerzity v Tour. "Stačilo sa len dotknúť, aby ste zanechali stopu."



Vďaka fotogrammetrii vedecký tím vytvoril 3D model stien a podrobne študoval profily rýh.



"Ktokoľvek to vytvoril, použil prst bez toho, aby sa dotkol ostatných tvarov. Prst sa (pri robení čiary) spomalil, sploštil, potom sa otočil na stranu, Je to usilovná, organizovaná a úmyselná práca. Niet pochýb o tom, že tieto grafické prvky mali pre neandertálcov význam," dodal Marquet.