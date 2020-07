V jazere v Kalifornii našli telo herečky známej zo seriálu Glee

Los Angeles 13. júla (TASR) - Telo 33-ročnej americkej herečky Nayi Riverovej našli v pondelok v kalifornskom jazere Piru, kam sa minulú stredu vydala na výlet na člne so svojím štvorročným synom. Informovala o tom miestna polícia, píše agentúra AFP.



Po prvotnej obhliadke tela neboli nájdené nijaké znaky toho, že by išlo o vraždu či samovraždu, povedal na tlačovej konferencii Bill Ayub, šéf polície v kalifornskom okrese Ventura.



"Sme si istí, že telo, ktoré sme našli, patrí Nayi Riverovej," uviedol Ayub s tým, že tomu nasvedčuje miesto, kde ju našli, ako aj jej vzhľad, oblečenie a stav tela. Jej telo bolo prevezené za účelom vykonania pitvy a potvrdenia jej identity na základe odtlačkov chrupu, dodal Ayub. Poznamenal však, že v oblasti jazera Piru neboli nahlásené žiadne ďalšie nezvestné osoby.



Naya Riverová, ktorá sa preslávila v muzikálovom seriáli Glee, sa zrejme nešťastnou náhodou utopila na výlete v prenajatom člne, na ktorý sa vybrala spolu so svojím synom. Po tom, čo v stredu popoludní v člne našli len jej spiaceho syna bez dozoru, rozbehla sa rozsiahla pátracia akcia s použitím potápačov, hliadkovacích člnov a vrtuľníkov.



Za možnú príčinu utopenia označil policajný šéf silné prúdenie vody v jazere. Herečke sa podľa jeho slov zrejme po tom, čo prúd začal unášať čln, podarilo dostať von z vody jej syna, avšak nemala už dosť síl na to, aby vyšla z vody aj ona sama.