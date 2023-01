V jednej z Bidenových kancelárí sa našli utajené vládne dokumenty

Washington 10. januára (TASR) - Utajené vládne dokumenty objavili podľa mediálnych informácií v jednej z kancelárií amerického prezidenta Joea Bidena. Dokumenty majú pochádzať z čias, keď pôsobil vo funkcii viceprezidenta USA. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá o tom informovala v pondelok.



Dokumenty objavili pri vysťahovaní Bidenových kancelárskych priestorov v inštitúte Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement v hlavnom meste Washington ešte v novembri minulého roka, informovali v pondelok stanice CBS a CNN.



Inštitút patrí k univerzite v Pennsylvánii. Biden tam mal svoju kanceláriu po svojom odchode z funkcie viceprezidenta USA v roku 2017 a pôsobil tam do roku 2019, spresňuje DPA. Biden podľa CNN pôsobil na tejto univerzite ako čestný profesor.



Nájdené dokumenty boli odovzdané Národnému archívu USA, uviedli americké médiá s odvolaním sa na Biely dom. Prípadom sa zaoberá ministerstvo spravodlivosti USA.



Podľa CNN ide o približne tucet dokumentov vrátane niekoľkých s najvyšším stupňom utajenia; ich obsah však zostáva nejasný. Uložené boli v uzamknutej skrini spolu s osobnými dokladmi. Podľa CNN ich našli Bidenovi advokáti, pričom Biely dom o tom následne upovedomil Národný archív.



Demokrat Joe Biden pôsobil vo funkcii viceprezidenta počas vlády administratívy vtedajšieho prezidenta USA Baracka Obamu v období rokov 2009-2017.



Nález dokumentov je obzvlášť prelomový najmä vzhľadom na nedávny podobný prípad: proti exprezidentovi USA Donaldovi Trumpovi sa vedie vyšetrovanie v súvislosti s dokumentmi s rôznym stupňom utajenia, ktoré sa našli v jeho sídle po odchode z funkcie. Doposiaľ stále nie je jasné, či by Trump mohol byť v tomto prípade obvinený.