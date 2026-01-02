< sekcia Zahraničie
V Jemene južní separatisti vyhlásili dvojročnú fázu k nezávislosti

Autor TASR
Aden 2. januára (TASR) - Separatisti z Južnej prechodnej rady (STC) usilujúci sa o nezávislý štát v južnom Jemene v piatok vyhlásili začiatok „prechodnej fázy“, ktorá by mala vyvrcholiť vyhlásením nezávislosti územia pod ich kontrolou. STC tak urobila po decembrovej ofenzíve, počas ktorej dobyla rozsiahle oblasti. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.
„Oznamujeme začiatok prechodnej fázy trvajúcej dva roky a STC vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo dialóg medzi zainteresovanými stranami na juhu a severe,“ povedal v televíznom prejave predseda STC Ajdarús az-Zubajdí. Varoval, že ak nedôjde k dialógu alebo ak sa južný Jemen opäť stane terčom útoku, môže vyhlásiť nezávislosť aj „okamžite“. Na pozície STC v piatok podnikla viacero náletov koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá podporuje sily medzinárodne uznanej jemenskej vlády.
STC začiatkom decembra spustila v južnom Jemene ofenzívu a ovládla rozsiahle časti provincie Hadramaut bohatej na ropu a časť susednej provincie Mahra. Vytlačila odtiaľ jednotky lojálne jemenskej vláde napojené na islamistické sily.
Juhojemenských separatistov z STC vojensky a politicky podporujú Spojené arabské emiráty. STC sa dlhodobo usiluje o obnovenie samostatného štátu v južnom Jemene, ktorý tam na území bývalej britskej kolónie existoval až do zjednotenia so severom v roku 1990. Ľudová demokratická republika Jemen mala silné väzby na Sovietsky zväz. O odtrhnutie juhu sa v roku 1994 pokúsili povstalci na čele s Jemenskou socialistickou stranou. Armáda pod vedením vtedajšieho prezidenta Alího Abdalláha Sáliha ich však rýchlo porazila.
Aktuálna občianska vojna trvá už viac ako desaťročie a krajina je fakticky rozdelená na sever, ovládaný proiránskymi húsíami, a juh pod kontrolou medzinárodne uznanej vlády a STC. Vládne sily po decembrovej ofenzíve podľa Reuters kontrolujú iba malé a izolované časti Jemenu a sú závislé od podpory Saudskej Arábie.
