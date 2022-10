V Jemene sa skončilo 6-mesačné prímerie

Saná 2. októbra (TASR) - V Jemene sa v nedeľu skončilo šesťmesačné prímerie. Organizácia Spojených národov, ktorá ho sprostredkovala, informovala, že bude aj naďalej pokračovať v rokovaniach o predĺžení pokoja zbraní so súperiacimi stranami. Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Hans Grundberg ich zároveň vyzval, aby sa v tomto čase zdržali akýchkoľvek vzájomných provokácií. Informuje o tom agentúra AP.



Grundberg vyjadril ľútosť nad tým, že sa v nedeľu nepodarilo dosiahnuť dohodu o predĺžení prímeria. Zároveň poďakoval jemenskej medzinárodne uznávanej vláde za to, že sa "pozitívne angažovala" v snahe o presadenie návrhu prímeria zo strany OSN.



Lídrov znepriatelených strán vyzval, aby sa naďalej snažili dosiahnuť dohodu. "Vyzývam ich, aby si splnili svoju povinnosť voči jemenskému ľudu a snažili sa o dosiahnutie mieru," povedal.



Prímerie medzi vládou, ktorú podporuje koalícia vedená Saudskou Arábiou a šiitskými povstalcami, vstúpilo do platnosti 2. apríla, najskôr na dva mesiace a následne bolo ešte dvakrát predĺžené - v júni a naposledy v auguste. Obe strany, ktoré spolu bojujú už od roku 2014, na jeho ďalšie predĺženie vyzývalo medzinárodné spoločenstvo, vrátane generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Takúto výzvu na pôde Bezpečnostnej rady OSN dokonca spoločne podporili aj USA a Rusko.



Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Hans Grundberg sa v nedeľu podľa správ jemenských médií v Rijáde stretol s Rašádom Alímim, šéfom jemenskej prezidentskej rady, výkonného orgánu jemenskej vlády.



Vodca jemenských povstalcov Mehdi Mashat však na stretnutí politikov v Saná podľa miestnych médií povedal, že návrhy OSN "sa nestretli s túžbami jemenského ľudu". Povstalci zvaní aj húsíovia ešte v sobotu deklarovali, že prímerie sa ocitlo v "slepej uličke".



V dôsledku prímeria sa podľa nedávnych odhadov humanitárnych aktivistov o 60 percent znížil počet obetí konfliktu, a zároveň sa štvornásobne zvýšili dodávky pohonných hmôt do prístavného mesta Hudajda ovládanom povstalcami. Aj obyvatelia Saná uvádzali, že ich každodenný život sa dramaticky zlepšil. Do tohto mesta sa zároveň dostalo viac dodávok základného tovaru a ceny klesli.



Agentúra AFP uvádza, že na humanitárnu pomoc je v 30-miliónovom Jemene odkázaných približne 23,4 milióna obyvateľov.