V Jerevane zadržali 130 účastníkov protestu proti dohode o Karabachu

Jerevan 11. novembra (TASR) - Arménska polícia zadržala v stredu v Jerevane najmenej 130 účastníkov protestného zhromaždenia, ktorí sa domáhali demisie premiéra Nikola Pašinjana za to, že s Azerbajdžanom a Ruskom podpísal vyhlásenie o ukončení bojov v Náhornom Karabachu.



Zhromaždenie v centre Jerevanu sa koná na výzvu 17 opozičných politických strán.



Zhromaždeným ľuďom sa prihovoril aj expremiér Vazgen Manukjan, ktorý vyhlásil, že "ak Nikola nevyženieme, bude to znamenať, že naši ľudia nemajú dôstojnosť".



Jeden z predstaviteľov strany Arménska revolučná federácia (Dašnak) vo svojom prejave oznámil vytvorenie výboru národnej spásy, ktorý by mal vyviesť krajinu zo súčasnej situácie. Podrobnosti tohto plánu však neuviedol.



Agentúra TASS informovala, že medzi demonštrantmi a zasahujúcou políciou došlo k fyzickým potýčkam.



Podľa agentúry RIA Novosti je medzi zadržanými aj líder strany Prosperujúce Arménsko Gagik Carukjan, ktorého previezli do sídla Národnej bezpečnostnej služby.



Hovorkyňa strany Iveta Tonojanová kritizovala jeho zadržanie a uviedla, že "arménske vedenie sa vydalo na cestu politických represií".



Premiér Pašinjan je v Arménsku terčom kritiky za to, že 9. novembra s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom a ruský prezidentom Vladimirom Putinom podpísal spoločné vyhlásenie o zastavením všetkých bojových akcií v Náhornom Karabachu, pričom bojujúce strany mali zostať na svojich pozíciách. Kontaktnú líniu budú kontrolovať ruské jednotky. Okrem toho si Baku a Jerevan musia vymeniť zajatcov a telá padlých.