V Jeruzaleme a Tel Avive sa opäť konajú protivládne protesty

Jeruzalem 27. apríla (TASR) - Tisíce demonštrantov sa v sobotu vydali do ulíc Jeruzalema, aby žiadali dohodu o oslobodení rukojemníkov zadržiavaných od 7. októbra 2023 v palestínskom Pásme Gazy.



Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), pochod zorganizovali spoločne skupiny protivládnych aktivistov a jeruzalemská pobočka Fóra rodín rukojemníkov a nezvestných. Doteraz tieto formácie usporadúvali svoje zhromaždenia oddelene.



Sobotňajšie zhromaždenie sa konalo po zverejnení videí s dôkazmi o živote viacerých izraelských rukojemníkov vrátane Hersha Goldberga-Polina, ktorého rodina žije v Jeruzaleme.



Demonštranti žiadali od vlády, aby čo najskôr dosiahla ich prepustenie na slobodu. "Ich čas sa kráti, dohodu na stôl," skandovali.



Rečníci na zhromaždení sa vo svojich príhovoroch vyslovovali proti plánovanej invázii izraelskej armády do mesta Rafah, pretože by podľa ich názoru ublížila rukojemníkom. Zhodli sa aj v tom, že "americký prezident Joe Biden sa o rukojemníkov stará viac ako (izraelský premiér Benjamin) Netanjahu".



TOI doplnil, že niektorí demonštranti počas pochodu ulicami Jeruzalema odpaľovali pyrotechniku, čo viedlo k potýčkam s policajtmi.



Protivládna demonštrácia sa v sobotu konala aj Tel Avive - jej účastníci žiadali usporiadanie predčasných volieb.



Expert na ústavné právo Janiv Roznai, ktorý je kritikom vládou navrhovanej reformy súdnictva, upozornil, že ani 7. október 2023, keď Izrael zažil bezprecedentný vpád palestínskych teroristických kománd, "neprinútil architektov revízie súdov prehodnotiť, čo robia".



Vo svojom prejave Roznai citoval sériu krokov iniciovaných vládou, ktoré podľa neho ukazujú, že reforma súdnictva stále prebieha. Týka sa to najmä ministra spravodlivosti Jariva Levina, ktorý naďalej odmieta usporiadať vypočutia kandidátov na posty v justícii, ktorých nepovažuje za dostatočne "pronárodných".