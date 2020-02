V Jeruzaleme došlo k ďalšiemu ozbrojenému incidentu, páchateľ je mŕtvy

Jeruzalem/Gaza 6. februára (TASR) - Izraelská polícia vo štvrtok smrtneľne postrelila muža, ktorý v jeruzalemskom Starom meste začal strieľať do príslušníkov polície. Agentúru AFP o tom informoval hovorca izraelskej polície Micky Rosenfeld.



Uviedol, že "terorista začal strieľať do príslušníka pohraničnej polície. Jeden policajt bol pri streľbe ľahko zranený. Útočníka polícia zastrelila.



K mimoriadnej udalosti v Jeruzaleme došlo aj v noci na štvrtok, keď zatiaľ neznámy páchateľ vrazil autom do skupiny ľudí. Zranil 14 osôb, z ktorých 12 boli izraelskí vojaci. Izraelská polícia uviedla, že incident je považovaný za teroristický útok a po jeho páchateľovi bolo vyhlásené pátranie.



Kým radikálne palestínske hnutie Hamas tento útok privítalo ako "faktickú odpoveď" na kontroverzný mierový plán pre Blízky východ, ktorý nedávno predložil americký prezident Donald Trump, vedenie izraelskej armády nateraz odmietlo existenciu priamej spojitosti medzi nárastom napätia v Jeruzaleme i na Západnom brehu a zverejnením Trumpovho mierového plánu, ktorý Palestínčania i časť arabských štátov odmietli.



Potýčky medzi Palestínčanmi a izraelskými bezpečnostnými zložkami na Západnom brehu si vo štvrtok vyžiadali v poradí už tretiu obeť, keď príslušník palestínskych bezpečnostných zložiek podľahol strelným zraneniam, ktoré mu spôsobili izraelskí vojaci zasahujúci pri potýčkach s Palestínčanmi v meste Džanín.



Ako informovala agentúra AP, počet palestínskych obetí najnovšej vlny násilností na Západnom brehu tak stúpol na tri, keď boli v uplynulých hodinách smrteľne zranení aj dvaja mladíci vo veku 17 a 19 rokov: prvý v meste Hebron, druhý v meste Džanín.



Podľa guvernéra mesta Džanín Akrama Radžúba 19-ročnou obeťou bol študent palestínskej policajnej akadémie, ktorý hádzal kamene do izraelských vojakov.



Tí sa v Džaníne nachádzali v rámci operácie, ktorej cieľom bolo zbúranie domu Ahmada Kanbu. Kanbá je podľa Izraela podozrivý z napomáhania bunke militantného hnutia Hamas v Predjordánsku. Ide o bunku, ktorá v januári roku 2018 spáchala útok, pri ktorom zahynul rabín zo židovskej osady neďaleko Nábulusu.



Prítomnosť izraelských vojakov v Džaníne vyvolala hnev Palestínčanov, ktorí začali hádzať kamene. Izraelskí vojaci reagovali paľbou gumenými projektilmi. Potýčky si vyžiadali aj viacero zranených.



Okrem týchto incidentov Izrael vo štvrtok opäť podnikol nálety na pozície militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. išlo o odvetu za raketový útok z Gazy smerom na územie južného Izraela.