V Jeruzaleme došlo k potýčkam medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi

Jeruzalem 7. mája (TASR) - V jednej zo štvrtí východného Jeruzalema vypukli vo štvrtok večer potýčky medzi Palestínčanmi a židovskými osadníkmi, ktorí po sebe hádzali "kamene a stoličky", ako informovala agentúra AP. Bojujúce tábory oddelila izraelská polícia, ktorá zatkla najmenej sedem ľudí.



Násilnosti vypukli vo štvrti Šajch Džarrá, kde desiatkam Palestínčanov hrozí vysťahovanie po dlhom právnom boji so židovskými osadníkmi, ktorí sa pokúšajú získať kontrolu nad nehnuteľným majetkom v tejto štvrti ležiacej severne od jeruzalemského Starého mesta.



Propalestínski demonštranti sa vo štvrtok stretli na nočnom iftare - jedle, ktoré sa koná po celodennom pôste počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán - pri dlhých stoloch rozložených pod holým nebom. Vo štvrtok si cez ulicu postavili stoly aj židovskí osadníci. Pridal sa k nim aj Itamar Ben-Gvir, vodca krajne pravicovej strany s koreňmi v protiarabskej extrémistickej skupine.



Video, ktoré sa objavilo na internete, zachytáva, ako príslušníci oboch táborov hádzali po sebe kamene a stoličky.



Podľa dostupných správ si tieto potýčky nevyžiadali zranených. Zatknutých bolo sedem osôb, a to za rušenie pokoja a útok na políciu.



Izrael vo vojne v roku 1967 obsadil východný Jeruzalem spolu so Západným brehom Jordánu a pásmom Gazy a anektoval ho, čo medzinárodné spoločenstvo neuznalo. Palestínčania chcú, aby všetky tri územia vytvorili ich budúci štát a východný Jeruzalem označujú za jeho hlavné mesto.



Na území východného Jeruzalema sa nachádzajú niektoré z najposvätnejších miest pre židov, kresťanov i moslimov a jeho osud patrí medzi najspornejšie témy rokovaní o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Palestínski demonštranti sa v posledných týždňoch v Jeruzaleme viackrát dostali do stretov s izraelskou políciou, ktorá vyžadovala, aby palestínska komunita počas ramadánu rešpektovala obmedzenia zhromaždení v exteriéri súvisiace s pandémiou choroby COVID-19.