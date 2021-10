V Jeruzaleme našli starovekú toaletu, patrila tým najbohatším

Jeruzalem 8. októbra (TASR) - Archeológovia objavili v kedysi luxusnom paláci v Jeruzaleme 2700 rokov starú toaletu, ktorá mohla obsahovať aj osviežovače vzduchu, oznámil Izraelský pamiatkový úrad. Takýto nález je veľmi ojedinelý a ukazuje, ako žila bohatá vrstva spoločnosti, napísal denník The Jerusalem Post.



Vedcom sa podarilo odkryť hladko opracovanú vápencovú dosku s dierou uprostred, umiestenou nad nádržou na zachytávanie odpadu. V tej našli zvieracie kosti, keramiku aj zeminu.



"V tej dobe sa takéto jamy používali aj ako nádoby na odpad," vysvetľuje vedúci výskumného tímu Jaakov Billing.



Väčšina keramických nádob nájdených na mieste boli rôzne druhy mís. Tie podľa Billinga mohli slúžiť ako jednorazový riad, ale aj ako nádoby na aromatický olej, ktoré sa dávali na toaletu na pohltenie zápachu.



"Dúfame, že analýza nájdených zvyškov nám poskytne odpovede," uviedol Billing. Kosti by podľa neho mohli priniesť bližšie informácie o stravovacích návykoch vtedajších obyvateľov Jeruzalema, rozbor zeminy by mohol odhaliť vtedajšie choroby.



Miestnosť bola súčasťou rozľahlého sídla postaveného nad dnešným jeruzalemským Starým Mestom. Archeológovia uviedli, že záchod mal možno výhľad na celé mesto.



Išlo o "súkromnú toaletu, ktorá bola v tej dobe veľmi vzácna", vysvetľuje Billing. Chudobní ľudia museli osobnú hygienu riešiť improvizovane a "nájsť si nejaké súkromné miesto". V blízkosti domu bola zrejme záhrada so sadmi a vodnými rastlinami, čo sú ďalšie dôkazy o zámožnosti majiteľov.



Billig nevylučuje, že palác s toaletou mohli obývať aj judskí králi. Domnieva sa, že pochádza z obdobia Prvého chrámu.