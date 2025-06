V Jeruzaleme podpálili synagógu, kam chodieval bývalý hlavný rabín

מגנה בתוקף את הצתת בית הכנסת ״אור חביב״ בירושלים. זהו פשע שנאה חמור ומזעזע. משוכנע שהפושעים יילכדו וקורא למיצוי מלוא חומרת הדין עימם. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 8, 2025

Jeruzalem 8. júna (TASR) - Neznámi páchatelia v noci na nedeľu v Jeruzaleme podpálili jednu zo synagóg, informoval na svojom webe denník The Times of Israel (TOI). Polícia a hasiči na základe dôkazov na mieste činu uviedli, že šlo nepochybne o úmyselný trestný čin. Nateraz nebol nikto zadržaný.Podľa TOI hasiči v interiéri synagógy Or Habib našli modlitebné knihy, ktoré boli poškodené vandalmi. S podpaľačským útokom v synagóge zrejme súvisí aj kríž nasprejovaný na dverách neďalekého domu.TOI dodal, že požiarom poškodenú synagógu v jeruzalemskej štvrti Sanhedrija zvykne navštevovať bývalý izraelský hlavný rabín Jicchak Josef, ktorý je súčasne duchovným vodcom ultraortodoxnej politickej strany Združenie sefardov verných Tóre (Šas).Minister vnútra Moše Arbel vyzval izraelskú kontrarozviedku Šin Bet, aby prípad vyšetrila. Dodal, že v súvislosti s požiarom kontaktoval aj jej odchádzajúceho šéfa Ronena Bara.“ uviedol Arbel a označil ho za „ohavný zločin spáchaný z nenávisti“.Izraelský prezident Jicchak Herzog v statuse na sociálnych sieťach vyzval na rýchle vyšetrenie prípadu, pričom „označil za opovrhnutiahodné konanie.Premiér Benjamin Netanjahu odsúdil“ synagógy a apeloval, že „Vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby čo najskôr vypátrali páchateľov a potrestali ich. V rovnakom duchu sa vyjadril aj líder opozície Jair Lapid.Predseda strany Izrael, náš domov (Jisra'el bejtenu) Avigdor Liberman zdôraznil, žeMinister zahraničných vecí Gideon Sa’ar v statuse na sieti X o podpaľačskom útoku napísal, že „