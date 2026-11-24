< sekcia Zahraničie
V Jeruzaleme protestovali proti zadržiavaniu palestínskeho aktivistu
Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že úrady 26-ročného Mahdího Tunsiho podozrievajú zo sprisahania s cieľom spáchať teroristický čin.
Autor TASR
Jeruzalem 24. novembra (TASR) - Desiatky študentov a univerzitných učiteľov v utorok protestovali pred súdom v Jeruzaleme, kde sa rozhodovalo o prípade palestínskeho študentského aktivistu zadržiavaného izraelskými úradmi. Dôvod jeho zadržania úrady nezverejnili. Aktivistu zatkli minulý týždeň na univerzite, informoval novinár agentúry AFP, píše TASR.
Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že úrady 26-ročného Mahdího Tunsiho podozrievajú zo sprisahania s cieľom spáchať teroristický čin.
Tunsi pochádza zo štvrte Silwán vo východnom Jeruzaleme, kde žije prevažne palestínske obyvateľstvo. Nemá izraelské občianstvo a pôsobí vo viacerých izraelsko-palestínskych organizáciách. Zapájal sa do občianskych kampaní a spolupracoval napríklad aj s izraelskými organizáciami Standing Together a Ir Amim.
Študenta zadržala izraelská polícia začiatkom novembra na internáte Hebrejskej univerzity. Tá vo vyhlásení uviedla, že správu o zadržaní dostala len niekoľko minút pred jeho uskutočnením.
Izraelské úrady žiadajú, aby bol Tunsi vzatý do administratívnej väzby. Proti tomuto návrhu sa odvolal a v jeho veci v utorok pojednával súd vo východnom Jeruzaleme, pričom rozhodol, že zatiaľ zostane vo väznici Megiddo. O žiadosti izraelskej bezpečnostnej služby Šin Bet, ktorá žiada o jeho umiestnenie do administratívnej väzby na pol roka, súd nerozhodol, doplnil TOI.
Administratívna väzba umožňuje izraelským úradom zadržiavať Palestínčanov bez vznesenia obvinenia a súdneho procesu na šesť mesiacov. Toto obdobie môžu opakovane predlžovať.
Na základe údajov izraelskej väzenskej služby, ktoré zverejnila izraelská ľudskoprávna organizácia HaMoked, bolo v októbri v administratívnej väzbe viac ako 3100 ľudí. Je to viac než dvojnásobok počtu spred útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.
Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že úrady 26-ročného Mahdího Tunsiho podozrievajú zo sprisahania s cieľom spáchať teroristický čin.
Tunsi pochádza zo štvrte Silwán vo východnom Jeruzaleme, kde žije prevažne palestínske obyvateľstvo. Nemá izraelské občianstvo a pôsobí vo viacerých izraelsko-palestínskych organizáciách. Zapájal sa do občianskych kampaní a spolupracoval napríklad aj s izraelskými organizáciami Standing Together a Ir Amim.
Študenta zadržala izraelská polícia začiatkom novembra na internáte Hebrejskej univerzity. Tá vo vyhlásení uviedla, že správu o zadržaní dostala len niekoľko minút pred jeho uskutočnením.
Izraelské úrady žiadajú, aby bol Tunsi vzatý do administratívnej väzby. Proti tomuto návrhu sa odvolal a v jeho veci v utorok pojednával súd vo východnom Jeruzaleme, pričom rozhodol, že zatiaľ zostane vo väznici Megiddo. O žiadosti izraelskej bezpečnostnej služby Šin Bet, ktorá žiada o jeho umiestnenie do administratívnej väzby na pol roka, súd nerozhodol, doplnil TOI.
Administratívna väzba umožňuje izraelským úradom zadržiavať Palestínčanov bez vznesenia obvinenia a súdneho procesu na šesť mesiacov. Toto obdobie môžu opakovane predlžovať.
Na základe údajov izraelskej väzenskej služby, ktoré zverejnila izraelská ľudskoprávna organizácia HaMoked, bolo v októbri v administratívnej väzbe viac ako 3100 ľudí. Je to viac než dvojnásobok počtu spred útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.