V Jeruzaleme bol kvetinový pochod, protipól k akcii ultranacionalistov

Jeruzalem 18. mája (TASR) - Izraelská ľavicová organizácia Tag Meir uskutočnila vo štvrtok ráno deviaty ročník svojho kvetinového pochodu Starým mestom Jeruzalema, ktorý je protipólom k tradičnému nacionalistickému vlajkovému pochodu zvolanému na štvrtkové popoludnie. Informoval o tom denník The Times of Israel (TOI).



Protirasistická organizácia Tag Meir uviedla, že na jej kvetinovom pochode sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí, ktorí rozdávali kvety obyvateľom moslimskej, kresťanskej a arménskej štvrte, aby takto šírili posolstvo "lásky, inklúzie a solidarity" a boli protipólom k "rasizmu a podnecovaniu" nenávisti a násilia zo strany účastníkov vlajkového pochodu.



Riaditeľ Tag Meir Gadi Gvarjahu v rozhovore pre TOI vysvetlil: "Musíme si uvedomiť, že tento deň nie je šťastným dňom pre Palestínčanov a moslimov v Jeruzaleme. Tí tvoria 40 percent obyvateľov Jeruzalema".



Dodal, že keď už sa takýto pochod má konať, jeho účastníci by mali ísť po inej trase, nie cez moslimské štvrte.



Vlajkový pochod, ktorý každoročne organizujú krajne pravicové a náboženské organizácie a ktorý je venovaný oslavám znovuzjednotenia Jeruzalema v roku 1967, prechádza cez Damaskú bránu Starého mesta a cez moslimskú štvrť a končí na námestí pri Múre nárekov.



Časť nábožensky orientovanej sionistickej mládeže, ktorá tvorí veľkú väčšinu účastníkov pochodu, zvykne počas sprievodu spievať provokatívne a rasistické piesne, dodal TOI s tým, že miestne úrady od palestínskych obchodníkov v Starom meste vyžadujú alebo im dôrazne odporúčajú zatvorenie svojich obchodov a stánkov, aby sa vyhli konfliktom s účastníkmi pochodu.



Gvarjahu poznamenal, že trasa pochodu, ktorého tradícia sa začala v roku 1968 - keď uctievaný náboženský sionistický vodca rabín Cvi Jehuda Kook kráčal so svojimi stúpencami zo svojej ješivy Merkaz ha-rav k Múru nárekov -, kedysi prechádzala cez Jaffskú bránu a židovskú štvrť. Cez moslimskú štvrť začala jeho trasa viesť až v nultých rokoch 21. storočia.



Vlajkový pochod sa tento rok koná necelý týždeň po tom, čo Izrael a palestínska radikálna skupina Islamský džihád v Gaze uzavreli prímerie po piatich dňoch bojov: na Izrael bolo počas nich z palestínskeho územia vystrelených takmer 1500 rakiet a izraelská armáda podnikla desiatky náletov na ciele v pásme Gazy.



Izraelské bezpečnostné sily sa v uplynulých dňoch pripravovali na možné obnovenie násilia, ktorým sa vyhrážali palestínski radikáli. Izrael súčasne čelil aj tlaku zahraničných spojencov, ktorí žiadali zmenu trasy pochodu.