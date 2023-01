V Jeruzaleme vysvätili za pastorku prvú Palestínčanku

Jeruzalem 23. januára (TASR) - Sally Azarová sa stala prvou Palestínčankou vysvätenou vo Svätej zemi za protestantskú pastorku. Azarová bude viesť kongregáciu v Kostole Najsvätejšieho Vykupiteľa v Jeruzaleme.



Oznámila to v pondelok panarabská televízia al-Džazíra. Dodala, že Azarovú v nedeľu v Jeruzaleme vysvätil jej otec, biskup Sani Azar, informuje TASR.



Podľa britskej stanice BBC bude mať reverendka Azarová na starosti okrem slúženia bohoslužieb aj vedenie biblických štúdií pre anglicky hovoriace zbory v Jeruzaleme a v Bajt Sáhúre na okupovanom západnom brehu Jordánu.



Podľa palestínskeho štatistického úradu žilo v roku 2017 na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy približne 47.000 kresťanov. Väčšina z nich patrí k denomináciám, ktoré ženám nepovoľujú duchovné povolanie: ku gréckym pravoslávnym a rímskym katolíkom.



Evanjelická luteránska cirkev, ku ktorej patrí aj Azarová, uvádza, že v Jeruzaleme, na západnom brehu Jordánu a v Jordánsku má približne 3000 prívržencov. Okrem duchovnej činnosti tam táto cirkev prevádzkujú i školy a nemocnice.



Palestínsky teológ Dr. Munther Isaac, ktorý pôsobí ako luteránsky pastor v Betleheme a Bajt Sáhúre, sa domnieva, že Azarová by bola byť vzorom pre deti v miestnych luteránskych školách, ktoré navštevujú kresťania všetkých tradícií i moslimovia.



Podľa Isaaca, ktorý v arabčine napísal knihu o role žien v Biblii, ľudia sú schopní akceptovať ženy na poste ministra, profesora, lekára; považujú ale za zvláštne, ak ženy majú záujem vyučovať náboženstvo alebo vysluhujú sviatosti.



"To znamená, že napriek pokroku, ktorý sme ako Palestínčania dosiahli, pokiaľ ide o posilnenie postavenia žien a ich práv, je stále čo robiť," dodal.



"Všade, kde je patriarchálna spoločnosť a kultúra, je to významný krok," uviedla pre BBC na margo Azarovej vysviacky nedávno penzionovaná arcibiskupka švédskej cirkvi Antje Jackelenová.



"Keďže som vysvätená už viac ako 40 rokov, stretla som mnoho ľudí, ktorí si nemysleli, že je to možné. Ale teraz, keď videli ženy slúžiť ako pastorky, biskupky, arcibiskupky, vedia, že to funguje a že je to v súlade s Bibliou," dodala.



Azarová je jednou z piatich vysvätených žien na Blízkom východe - jedna žena pôsobí v Sýrii a tri v Libanone, uviedla Rada blízkovýchodných cirkví.