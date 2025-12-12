Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Jeruzaleme zomrel oscarový filmový producent Artur Cohn

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Pohreb sa má konať v sobotu večer a bude vysielaný naživo na na kanáli na platforme YouTube, uvádza sa v oznámení.

Autor TASR
Bazilej 12. decembra (TASR) - Vo veku 98 rokov zomrel v Jeruzaleme švajčiarsky filmový producent Artur Cohn, viacnásobný držiteľ prestížnej filmovej ceny Oscar. Po rozhovore s jeho rodinou to v piatok uviedol švajčiarsky novinár a producent Yves Kugelmann, šéfredaktor židovských novín Tachles, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Samotný Kugelmann bol podľa vlastných slov začiatkom tohto týždňa ešte v Jeruzaleme, s Cohnom sa však už nemohol osobne stretnúť.

Oznámenie o Cohnovom úmrtí zaslal prostredníctvom e-mailu aj jeho dlhoročný spolupracovník Pierre Rothschild, píše DPA.

Cohn získal Oscary spolu s ďalšími nominovanými za dovedna tri dokumentárne filmy vrátane snímky „One day in September“ z roku 2000 o útoku palestínskej teroristickej organizácie na izraelský tím na olympijských hrách v Mníchove v roku 1972.

V roku 1962 ho ocenili za film „Sky Above and Mud Beneath“ o bývalej holandskej kolónii v juhovýchodnej Ázii. V roku 1991 následne získal Oscara za film „Americký sen“, ktorý pojednáva o pracovnom boji amerických továrenských robotníkov v 50. rokoch 20. storočia.

Cohn žil niekoľko rokov so svojím synom, hercom Emanuelom Cohnom, v Jeruzaleme. Predtým desaťročia pracoval vo švajčiarskom Bazileji. Podľa syna ešte vlani pracoval na novom filmovom projekte, dodáva DPA.
