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V J.Kórei zasahovali vyšetrovatelia pre podozrenia z falšovania volieb

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Desiatky volebných miestností čelili počas celoštátneho hlasovania 3. júna bezprecedentnému nedostatku hlasovacích lístkov.

Autor TASR
Soul 23. júla (TASR) - Juhokórejskí vyšetrovatelia vykonali vo štvrtok raziu v sídle volebnej komisie pre podozrenia, že jej úradníci sfalšovali údaje o volebnej účasti v júnových regionálnych a doplnkových parlamentných voľbách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na hovorcu vyšetrovateľov.

Desiatky volebných miestností čelili počas celoštátneho hlasovania 3. júna bezprecedentnému nedostatku hlasovacích lístkov. Išlo o prvé voľby od minuloročného nástupu prezidenta I Če-mjonga do úradu.

Kontroverzia vyvolala rezignáciu predsedu Národnej volebnej komisie (NEC) a viedla k demonštráciám, na ktorých tisícky protestujúcich požadovali opakovanie volieb.

Kancelárie volebnej komisie vo štvrtok prehľadal špeciálny tím zložený z policajtov a prokurátorov, potvrdil pre agentúru AFP hovorca vyšetrovateľov. „Našli sme indície, že úradníci z Národnej volebnej komisie a Volebnej komisie provincie Kjonggi zadali počas miestnych volieb falošné údaje o volebnej účasti. U osôb, ktorých sa to týka, momentálne vykonávame domové prehliadky a zaisťujeme dôkazy,“ dodal hovorca.

Samotný prezident I Če-mjong ešte predtým v súvislosti s dianím vyjadril „hlbokú ľútosť“, čo bolo vnímané ako nezvyčajne kritický postoj voči volebnej komisii, dodáva AFP.
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