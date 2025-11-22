< sekcia Zahraničie
V Johannesburgu sa začal summit skupiny G20
Skupinu G20 v súčasnosti tvorí 19 krajín, ako aj Európska únia a Africká únia, ktoré tvoria viac ako 80 percent globálneho HDP a dve tretiny svetovej populácie.
Autor TASR
Johannesburg 22. novembra (TASR) - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa v sobotu na začiatok summitu skupiny G20 v Johannesburgu zdôraznil potrebu multilateralizmu na riešenie hrozieb, ktorým je podľa neho ľudstvo v súčasnosti vystavené. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„G20 zdôrazňuje hodnotu a dôležitosť multilateralizmu. Uznáva, že výzvy, ktorým sme vystavení, možno riešiť iba prostredníctvom spolupráce, koordinácie a partnerstva,“ vyhlásil Ramaphosa. Konštatoval, že multilateralizmus je potrebný na vyriešenie globálnych výziev vrátane „eskalácie geopolitického napätia“.
Spoločná deklarácia lídrov summitu G20 prijatá na jeho začiatku, podľa slov Ramaphosu posiela dôležitý signál, že multilateralizmus môže prinášať výsledky a skutočne ich prináša.
Na dvojdňovom summite sa zúčastňujú predstavitelia hlavných svetových ekonomík, avšak s absenciou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý summit bojkotoval. Vláda USA uviedla, že priority Juhoafrickej republiky, medzi ktoré patrí posilnenie globálnej spolupráce v oblasti obchodu a klimatických opatrení, sú v rozpore s politikou Spojených štátov.
AFP píše, že tento summit môže zatieniť 28-bodový americký mierový plán pre Ukrajinu. Podľa predstaviteľa Európskej únie sa na okraj summitu majú v sobotu stretnúť lídri európskych krajín, Austrálie, Kanady a Japonska, aby „diskutovali o ďalšom postupe vo veci Ukrajiny“. „Pracujeme na tom, aby sa americký plán stal niečím lepšie uplatniteľným, a to na základe predchádzajúceho dialógu,“ uviedol diplomatický zdroj.
Americký prezident v piatok vyhlásil, že očakáva od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odpoveď na svoj mierový plán do štvrtka (27. novembra). Zelenskyj vo videopríhovore k občanom Ukrajiny povedal, že nasledujúci týždeň bude pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu svojho kľúčového partnera - Spojených štátov.
Ďalšou otázkou, ktorá sprevádza summit G20, je podľa AFP patová situácia tohtoročnej klimatickej konferencie OSN (COP30) v Brazílii. Piatok mal byť posledným dňom takmer dva týždne trvajúcich rozhovorov. Tie sa však natiahli, pretože krajiny produkujúce ropu čelia obvineniam, že blokujú zmienku o pláne postupného ukončenia využívania fosílnych palív.
