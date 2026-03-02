< sekcia Zahraničie
V Johannesburgu sa zrútila budova, o život prišlo šesť ľudí
Teraz bude nasledovať vyšetrovanie, aby zistili kto mal na starosti výstavbu a či boli všetky plány stavby riadne preskúmané a schválené.
Autor TASR
Johannesburg 2. marca (TASR) - Najmenej šesť ľudí zahynulo po tom, čo sa na stavbe jednej z budov v meste Johannesburg v Juhoafrickej republike (JAR) prepadla podlaha. Ďalšie dve osoby zostali uväznené pod sutinami, uviedla záchranárska služba. Informovala o tom agentúra AP. Miestny úrad na riadenie krízových situácií uviedol, že traja ďalší ľudia sú nezvestní; jedného človeka sa podarilo zachrániť, píše TASR.
Podlaha na vyššom poschodí budovy na predmestí Johannesburgu sa zrútila a spadla na ľudí, ktorí sa nachádzali pod ňou. Záchranná akcia bola komplikovaná, lebo niektoré časti budovy boli stále nestabilné a „zrútili sa“.
Úrad zodpovedný za bezpečnosť verejnosti informoval, že časť budovy, v ktorej došlo k nešťastiu, bola vo výstavbe. Krátko po nehode nebolo bezprostredne jasné, či išlo v prípade všetkých obetí o robotníkov.
Teraz bude nasledovať vyšetrovanie, aby zistili kto mal na starosti výstavbu a či boli všetky plány stavby riadne preskúmané a schválené.
Aj v roku 2024 sa zrútila stavba v juhoafrickom meste George, pričom zahynulo 34 robotníkov a záchranné práce trvali desať dní. Vyšetrovanie ukázalo, že za tragédiou boli viaceré pochybenia vrátane porušenia bezpečnostných predpisov.
2 vim zsl
Podlaha na vyššom poschodí budovy na predmestí Johannesburgu sa zrútila a spadla na ľudí, ktorí sa nachádzali pod ňou. Záchranná akcia bola komplikovaná, lebo niektoré časti budovy boli stále nestabilné a „zrútili sa“.
Úrad zodpovedný za bezpečnosť verejnosti informoval, že časť budovy, v ktorej došlo k nešťastiu, bola vo výstavbe. Krátko po nehode nebolo bezprostredne jasné, či išlo v prípade všetkých obetí o robotníkov.
Teraz bude nasledovať vyšetrovanie, aby zistili kto mal na starosti výstavbu a či boli všetky plány stavby riadne preskúmané a schválené.
Aj v roku 2024 sa zrútila stavba v juhoafrickom meste George, pričom zahynulo 34 robotníkov a záchranné práce trvali desať dní. Vyšetrovanie ukázalo, že za tragédiou boli viaceré pochybenia vrátane porušenia bezpečnostných predpisov.
2 vim zsl