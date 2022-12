V Jordánsku dočasne zablokovali prístup na platformu TikTok

Ammán 16. decembra (TASR) — Jordánsko v piatok oznámilo, že dočasne zablokovalo prístup na platformu TikTok. Došlo k tomu deň po tom, ako bol počas protestu proti vysokým cenám pohonných hmôt zabitý vysoko postavený policajt, informovala agentúra AP. Zatiaľ nie je známe, ako dlho bude prístup na TikTok zablokovaný.



Príslušné úrady toto svoje rozhodnutie vysvetlili tým, že táto platforma prispela k podnecovaniu k násiliu a k "výzvam na chaos", do ktorého v Jordánsku prerástol štrajk profesionálnych vodičov.



Po tom, ako sa v Jordánsku zvýšili ceny pohonných látok, vyhlásili vodiči nákladných áut a taxislužieb štrajk, ktorý sa neskôr rozšíril do ďalších miest. Vo štvrtok vo viacerých z nich vypukli zrážky s políciou, ktorá proti demonštrantom použila aj slzotvorný plyn.



Videá zo štrajku a protestov zaplavili TikTok a jordánske riaditeľstvo pre verejnú bezpečnosť v piatok uviedlo, že populárnu aplikáciu na tvorbu krátkych videí pozastavuje "po jej zneužití a neriešení statusov podnecujúcich násilie a výtržnosti".



Vodiči nákladných áut pokračovali vo svojom štrajku aj v piatok. Ich protestnú akciu však už násilnosti nesprevádzali.



V reakcii na násilnosti v krajine jordánsky kráľ Abdalláh II. avizoval, že "tvrdo zakročí" proti "zločincom" a nebude tolerovať násilie voči bezpečnostným zložkám.



Ceny pohonných hmôt v Jordánsku sa v porovnaní s minulým rokom takmer zdvojnásobili, a to najmä nafty, ktorú zvyčajne používajú nákladné vozidlá a autobusy, a parafínu, ktorý je hlavným palivom na vykurovanie.



Liter bezolovnatého benzínu 95 stojí v Jordánsku 1,6 dolára a liter parafínu sa predáva za 1,2 dolára.