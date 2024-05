V Jordánsku sa začali cvičenia s účasťou USA, Británie či Poľska

Ammán 12. mája (TASR) - Jordánska armáda oznámila v nedeľu začiatok vojenských cvičení "Eager Lion", na ktorých sa zúčastňujú pozemné, námorné a vzdušné sily z dovedna 33 krajín vrátane Spojených štátov, Francúzska, Británie či napríklad aj Poľska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Manévre majú prebiehať do 23. mája, pričom majú zahŕňať protiteroristické cvičenia aj výcvik protivzdušnej obrany. Zámerom cvičení je podľa armádneho hovorcu dosiahnuť posilnenie v boji proti "teroristickým organizáciám", či zlepšenie reakcií na hrozby v podobe dronov, biologických, chemických či zbraní hromadného ničenia, alebo aj na rozsiahle katastrofy.



Na cvičeniach sa okrem Jordánska zúčastňujú ozbrojené sily z desiatich arabských a 22 zahraničných krajín, ktorých cieľom je "odolávať novým aj cezhraničným hrozbám tejto doby".



Podľa hovorcu jordánskej armády bude tento ročník manévrov Eager Lion, ktoré v Jordánsku prebiehajú už od roku 2011, vôbec "najväčším". Nespresnil však počet vojakov, ktorí sa na manévroch zúčastnia. Zároveň poznamenal, že cvičenia nijako nesúvisia s napätou situáciou v regióne.



Do cvičení sa zapoja sily z krajín ako Poľsko, Nórsko, Rumunsko, Japonsko či Austrália spolu s viacerými arabskými štátmi, ako Egypt, Saudská Arábia, Irak, Maroko či Libanon.



AFP pripomína, že na predchádzajúcich cvičeniach Eager Lion zo septembra 2022 sa zúčastnilo približne 2200 jordánskych, 1700 amerických a 400 ďalších vojakov z 27 iných krajín.



Jordánsko podpísalo v roku 1994 mierovú dohodu so susedným Izraelom, pričom aj vďaka nej sa následne stalo kľúčovým regionálnym spojencom USA, ktoré vedú na Blízkom východe tzv. medzinárodnú protidžihádistickú koalíciu.