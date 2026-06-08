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V Jordánsku spadli trosky rakety,Irak a Sýria zavreli vzdušný priestor
Pri nedeľňajších útokoch Iránu na Izrael narušili viaceré rakety do vzdušného priestoru Jordánska.
Autor TASR
Ammán/Bagdad 8. júna (TASR) - Pri nedeľňajších útokoch Iránu na Izrael narušili viaceré rakety do vzdušného priestoru Jordánska, oznámila vláda v Ammáne. Jordánske ozbrojené sily budú podľa nej situáciu pozorne sledovať, informuje TASR podľa agentúry DPA.
„Jordánsko nepripustí, aby bolo jeho územie alebo obloha premenené na bojisko pre kohokoľvek,“ vyhlásil hovorca vlády. Jordánska televízia zverejnila zábery veľkého kusu trosiek rakety, ktorý dopadol pri meste Irbid na severe krajiny. Na nočnej oblohe nad Jordánskom pozorovali viacero striel smerujúcich na Izrael.
Jordánsko sa vzhľadom na svoju polohu už opakovane dostalo do línie paľby počas konfliktu medzi Iránom a Izraelom. Jordánska protivzdušná obrana pritom viackrát zosrelila rakety a drony vo vzdušnom priestore krajiny s deklarovaným cieľom ochrany obyvateľstva. Ammán bol následne vystavený obvineniam, že bráni Izrael, priblížila DPA.
Irak a Sýria medzitým uzavreli svoje vzdušné priestory po tom, ako Irán v nedeľu večer odpálil rakety na Izrael ponad ich územie, informovala agentúra AFP.
Iracký úrad civilnej leteckej dopravy v oznámení uviedol, že vzdušný priestor Iraku bude uzavretý 72 hodín. Sýrsky úrad oznámil, že zatvorenie leteckých koridorov na juhu krajiny potrvá 12 hodín.
„Jordánsko nepripustí, aby bolo jeho územie alebo obloha premenené na bojisko pre kohokoľvek,“ vyhlásil hovorca vlády. Jordánska televízia zverejnila zábery veľkého kusu trosiek rakety, ktorý dopadol pri meste Irbid na severe krajiny. Na nočnej oblohe nad Jordánskom pozorovali viacero striel smerujúcich na Izrael.
Jordánsko sa vzhľadom na svoju polohu už opakovane dostalo do línie paľby počas konfliktu medzi Iránom a Izraelom. Jordánska protivzdušná obrana pritom viackrát zosrelila rakety a drony vo vzdušnom priestore krajiny s deklarovaným cieľom ochrany obyvateľstva. Ammán bol následne vystavený obvineniam, že bráni Izrael, priblížila DPA.
Irak a Sýria medzitým uzavreli svoje vzdušné priestory po tom, ako Irán v nedeľu večer odpálil rakety na Izrael ponad ich územie, informovala agentúra AFP.
Iracký úrad civilnej leteckej dopravy v oznámení uviedol, že vzdušný priestor Iraku bude uzavretý 72 hodín. Sýrsky úrad oznámil, že zatvorenie leteckých koridorov na juhu krajiny potrvá 12 hodín.