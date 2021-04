V Jordánsku údajne odhalili prípravy na zosadenie kráľa Abdalláha II.

Ammán 4. apríla (TASR) - Bývalý jordánsky korunný princ Hamza je v domácom väzení pre podozrenie z konania proti bezpečnostným záujmom jordánskeho kráľovstva. Jordánske úrady zatkli aj bývalého kráľovho poradcu a niekoľko ďalších osôb, informovala tlačová agentúra Petra. Americký denník The Washington Post uviedol, že sa tak stalo v súvislosti s odhalením sprisahania s cieľom zvrhnúť kráľa Abdalláha II.



Ako v noci na nedeľu informovala agentúra AFP, vo videu zaslanom spravodajskej stanici BBC princ Hamza bin Husajn uviedol, že ho v sobotu navštívil náčelník štábu jordánskej armády a nariadil mu, že "nesmie opustiť svoj palác" v Ammáne.



Princ rozhodne poprel účasť na akomkoľvek sprisahaní a obvinil orgány svojej krajiny z "korupcie" a "nekompetentnosti". Vo svojom vyhlásení pre BBC vyjadril poľutovanie nad tým, že v Jordánsku už nie je možné vyjadriť svoj názor alebo kritizovať jeho vedenie bez dôsledkov v podobe zastrašovania či vyhrážania.



"Táto krajina upadla do korupcie, rodinkárstva a nekompetentného riadenia, čo má za následok úpadok a stratu nádeje," uviedol princ Hamza.



Americký denník tiež informoval, že jordánske úrady okrem uvrhnutia princa Hamzu do domáceho väzenia zatkli takmer 20 ľudí. Stalo sa tak základe podozrenia, že ohrozujú stabilitu krajiny.



Do tohto komplotu je podľa amerického denníka zapletený ešte "najmenej jeden ďalší člen kráľovskej rodiny, ako aj vodcovia klanov a niekoľkí príslušníci bezpečnostného aparátu krajiny."



Kráľovi Abdalláhovi II. medzičasom vyslovili podporu saudskoarabský kráľovský dvor, ako aj predstavitelia Egypta, Libanonu, Bahrajnu a Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive.



Na najnovší vývoj v Jordánsku reagovalo aj americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré kráľa Abdalláha II. uistilo o svojej podpore a označilo ho za kľúčového partnera Spojených štátov v regióne.



Spravodajský portál France 24 poznamenal, že zatýkania členov kráľovského dvora alebo jeho vysokopostavených zamestnancov sú v Jordánsku ojedinelé.



Spravodajské portály poznamenali, že správa o domácom väzení člena kráľovskej rodiny a zadržaní mnohých úradníkov dvora sa objavila len niekoľko dní po oslavách stého výročia existencie jordánskeho kráľovstva.



Princ Hamza je najstarším synom zosnulého kráľa Husajna a jeho americkej manželky, kráľovnej Núr. Podľa želania svojho otca, ktorý zomrel v roku 1999, bol vymenovaný za korunného princa, keď sa kráľom stal Abdalláh. V roku 2004 ho však Abdalláh zbavil tohto titulu, ktorý udelil svojmu najstaršiemu synovi Husajnovi, čím si upevnil svoju moc.