< sekcia Zahraničie
V Juhoafrickej republike sa film Melania zatiaľ nebude premietať
Snímka zachytáva život prvej dámy USA Melanie Trumpovej na začiatku roku 2025 - v období 20 dní pred inauguráciou jej manžela do úradu prezident USA.
Autor TASR
Johannesburg 29. januára (TASR) - Kiná v Južnej Afrike vyradili zo svojho programu dokumentárny film o prvej dáme USA Melanii Trumpovej. Došlo k tomu krátko pred jeho premiérou, ktorá mala byť 30. januára. Distribútor ako dôvod uviedol „súčasnú situáciu“. TASR o tom píše podľa štvrtkovej správy AFP, ktorá sa odvolala na miestne médiá.
Agentúra AFP dodala, že z vyhlásenia marketingového riaditeľa distribučnej spoločnosti nie je jasné, na akú „situáciu“ naráža. Je však možné, že ide o napätie vo vzťahoch medzi juhoafrickou vládou a administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý kritizuje postoj Pretórie k rôznym problémom domácej a medzinárodnej politiky.
Trump opakuje aj nepravdivé tvrdenia, že Pretória stojí za „genocídou“ bielej afrikánskej komunity, ktorú pozval usadiť sa v Spojených štátoch.
Dokumentárny film Melania bol síce propagovaný ako „nevídaný pohľad na dôležité historické obdobie,“ ale pred jeho premiérou sa objavili kontroverzie – vrátane diskusií o jeho politickom kontexte, obchodných aspektoch či reakciách verejnosti.
Snímka zachytáva život prvej dámy USA Melanie Trumpovej na začiatku roku 2025 - v období 20 dní pred inauguráciou jej manžela do úradu prezident USA. Film vznikol pod záštitou Amazon MGM Studios v spolupráci s viacerými producentmi a režíroval ho Brett Ratner. Melania Trumpová je nielen hlavnou postavou filmu, ale zároveň jednou z jeho producentiek.
Film trvá približne 104 minút a svetovú premiéru bude mať 30. januára 2026 v kinách v USA a ďalších krajinách.
Agentúra AFP dodala, že z vyhlásenia marketingového riaditeľa distribučnej spoločnosti nie je jasné, na akú „situáciu“ naráža. Je však možné, že ide o napätie vo vzťahoch medzi juhoafrickou vládou a administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý kritizuje postoj Pretórie k rôznym problémom domácej a medzinárodnej politiky.
Trump opakuje aj nepravdivé tvrdenia, že Pretória stojí za „genocídou“ bielej afrikánskej komunity, ktorú pozval usadiť sa v Spojených štátoch.
Dokumentárny film Melania bol síce propagovaný ako „nevídaný pohľad na dôležité historické obdobie,“ ale pred jeho premiérou sa objavili kontroverzie – vrátane diskusií o jeho politickom kontexte, obchodných aspektoch či reakciách verejnosti.
Snímka zachytáva život prvej dámy USA Melanie Trumpovej na začiatku roku 2025 - v období 20 dní pred inauguráciou jej manžela do úradu prezident USA. Film vznikol pod záštitou Amazon MGM Studios v spolupráci s viacerými producentmi a režíroval ho Brett Ratner. Melania Trumpová je nielen hlavnou postavou filmu, ale zároveň jednou z jeho producentiek.
Film trvá približne 104 minút a svetovú premiéru bude mať 30. januára 2026 v kinách v USA a ďalších krajinách.