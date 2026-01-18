Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Juhoafrickej republike vyhlásili pre záplavy stav núdze

Johannesburg 18. januára (TASR) — V Juhoafrickej republike (JAR) vyhlásili v nedeľu v dôsledku rozsiahlych záplav, ktoré si vyžiadali desiatky životov a prinútili tisíce ľudí odísť do susedného Mozambiku, celoštátny stav núdze. Informovala o tom agentúra AFP.

„Túto udalosť klasifikujem ako národnú katastrofu,“ povedal v nedeľu Elias Sithole, vedúci centra pre zvládanie katastrof.

Juhoafrickú republiku a susedný Mozambik sužujú už niekoľko týždňov prívalové dažde a búrky. Len v provinciách Limpopo a Mpumalanga ležiacich na severovýchode JAR prišlo doteraz o život viac ako 30 ľudí.

V niekoľkých regiónoch Mozambiku sa rieky vyliali z brehov, zaplavili celé štvrte a vyhnali tisíce ľudí z domovov. Podľa úradov zomrelo v Mozambiku od 21. decembra v dôsledku záplav najmenej osem ľudí. Táto bilancia však zrejme nie je konečná, keďže množstvo ľudí je nezvestných.

Podľa údajov, ktoré v piatok zverejnila mozambická vláda, bolo záplavami v celej krajine postihnutých viac ako 173.000 ľudí.

Zatiaľ čo úrady v JAR cez víkend pokračovali v hľadaní preživších a pátraní po telách obetí, voda začala v niektorých oblastiach ustupovať.

Známy Krugerov národný park, ktorý vo štvrtok zatvorili pre záplavy, by sa mal v pondelok znovu otvoriť pre návštevníkov. Predstavitelia parku ich vyzvali, aby boli opatrní.
