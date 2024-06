V Juhoafrickej republike zomrel muž nakazený opičími kiahňami

Johannesburg 12. júna (TASR) - Tridsaťsedemročný muž zomrel v pondelok v Juoafrickej republike (JAR) v dôsledku vírusovej infekcie opičích kiahní a stal sa prvou obeťou tohto ochorenia v krajine. Za posledný mesiac zaznamenali v tomto africkom štáte päť laboratórne potvrdených prípadov, uviedol v stredu juhoafrický minister zdravotníctva Joe Phaahla. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Aj jedno úmrtie je priveľa, najmä na ochorenie, ktorému sa dá predchádzať a ktoré sa dá zvládnuť, ako sú opičie kiahne" povedal Phaahla a vyzval ľudí s možnými príznakmi tejto choroby, aby vyhľadali lekársku pomoc a pomohli vypátrať kontakty.



Opičie kiahne sú vírusovým ochorením, ktoré sa prenáša pri blízkom kontakte s infikovanými ľuďmi alebo zvieratami, ako aj prostredníctvom materiálov, napríklad kontaminovaných plachiet.



Ochorenie spôsobuje hnisavé lézie. Medzi bežné príznaky patrí podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) kožná vyrážka, horúčka, bolesť hlavy, svalov a opuchnuté lymfatické uzliny.



Päť potvrdených prípadov v JAR v období od mája do júna sa vyskytlo u mužov vo veku 30 až 39 rokov bez cestovateľskej anamnézy do krajín, v ktorých sa vyskytla táto nákaza, čo podľa ministra naznačuje, že išlo o miestny prenos.



Infikované osoby mali závažný priebeh ochorenia, ktorý si vyžadoval hospitalizáciu. Dvaja pacienti sú naďalej v nemocnici.



Podľa ministra ide o prvý výskyt ochorenia v JAR od roku 2022, keď došlo k prudkému nárastu infekcií po celom svete, a to najmä medzi mužmi, ktorí mali pohlavný styk s mužmi, čo viedlo WHO k vyhláseniu celosvetového stavu ohrozenia zdravia.



Opičie kiahne boli u ľudí prvýkrát objavené v roku 1970 v Konžskej demokratickej republike. Odvtedy sa rozšírili najmä v niektorých krajinách západnej a strednej Afriky.



V roku 2022 zaznamenali v JAR päť prípadov opičích kiahní a žiadne úmrtie. V roku 2023 sa v krajine nevyskytol žiadny prípad.