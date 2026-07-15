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V juhofrancúzskom Nice si pripomenuli obete útoku spred 10 rokov
V Berlíne sa oficiálna spomienka na obete tragédie v Nice uskutoční až v septembri, na začiatku nového školského roka, keďže výročie pripadá na obdobie školských prázdnin.
Autor TASR
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Nice 14. júla (TASR) - Obyvatelia juhofrancúzskeho mesta Nice si v utorok pripomenuli 10. výročie teroristického útoku na tamojšej pobrežnej promenáde Promenade des Anglais, pri ktorom zahynulo 86 ľudí. Na pietnom akte sa zúčastnil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, informovala agentúra DPA.
„Nikto z nás nezabudol, nezabúda ani nikdy nezabudne na to, čo sa tu v Nice stalo 14. júla 2016. Nikdy,“ povedal vo svojom príhovore Macron. Zároveň ubezpečil pozostalých i zranených, že Francúzsko ich neopustí a bude stáť po ich boku.
Prezident pripomenul aj mnohých zahraničných návštevníkov, ktorí boli medzi obeťami útoku. Spomenul dve školáčky a učiteľku z Berlína. Macron uviedol, že Francúzsko nezabudlo ani na zahraničné obete útoku. Dodal, že vzdialenosť ani štátne hranice neoslabili spolupatričnosť s ich rodinami a krajinami.
V Berlíne sa oficiálna spomienka na obete tragédie v Nice uskutoční až v septembri, na začiatku nového školského roka, keďže výročie pripadá na obdobie školských prázdnin. V utorok to oznámila riaditeľka berlínskej školy, ktorú navštevovali učiteľka i obe školáčky zabité pri útoku.
Páchateľom útoku v Nice bol tuniský občan Mohamed Lahouaiej Bouhlel, ktorý 14. júla 2016 po oslavách francúzskeho štátneho sviatku - Dňa dobytia Bastily - úmyselne vrazil nákladným autom do davu ľudí na Promenade des Anglais. Pri útoku zahynulo 86 osôb a viac ako 200 ďalších utrpelo zranenia. Páchateľa následne zastrelili policajti.
K zodpovednosti za útok sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát. Vyšetrovatelia síce našli dôkazy o radikalizácii útočníka, jeho priame prepojenie na túto skupinu sa však nepodarilo preukázať.
„Nikto z nás nezabudol, nezabúda ani nikdy nezabudne na to, čo sa tu v Nice stalo 14. júla 2016. Nikdy,“ povedal vo svojom príhovore Macron. Zároveň ubezpečil pozostalých i zranených, že Francúzsko ich neopustí a bude stáť po ich boku.
Prezident pripomenul aj mnohých zahraničných návštevníkov, ktorí boli medzi obeťami útoku. Spomenul dve školáčky a učiteľku z Berlína. Macron uviedol, že Francúzsko nezabudlo ani na zahraničné obete útoku. Dodal, že vzdialenosť ani štátne hranice neoslabili spolupatričnosť s ich rodinami a krajinami.
V Berlíne sa oficiálna spomienka na obete tragédie v Nice uskutoční až v septembri, na začiatku nového školského roka, keďže výročie pripadá na obdobie školských prázdnin. V utorok to oznámila riaditeľka berlínskej školy, ktorú navštevovali učiteľka i obe školáčky zabité pri útoku.
Páchateľom útoku v Nice bol tuniský občan Mohamed Lahouaiej Bouhlel, ktorý 14. júla 2016 po oslavách francúzskeho štátneho sviatku - Dňa dobytia Bastily - úmyselne vrazil nákladným autom do davu ľudí na Promenade des Anglais. Pri útoku zahynulo 86 osôb a viac ako 200 ďalších utrpelo zranenia. Páchateľa následne zastrelili policajti.
K zodpovednosti za útok sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát. Vyšetrovatelia síce našli dôkazy o radikalizácii útočníka, jeho priame prepojenie na túto skupinu sa však nepodarilo preukázať.