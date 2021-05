V júni bude referendum o zrušení protiteroristického zákona

Ženeva 17. mája (TASR) - Vo Švajčiarsku sa 13. júna bude konať referendum o zrušení protiteroristického zákona, ktorý povoľuje polícii vykonávať preventívne zákroky proti "potenciálnym teroristom". Vlani prijatý zákon vyvolal obavy OSN či mimovládnych organizácií, podľa ktorých Švajčiarsko by v jeho dôsledku mohlo prísť o status krajiny chrániacej ľudské práva, informovala v pondelok agentúra AFP.



Proti zákonu vystúpili najmä ľavicovo orientovaní politici a obhajcovia ľudských práv, podľa ktorých by zákon mohol obmedziť práva nevinných ľudí. Predbežné prieskumy verejnej mienky však naznačujú, že zákon má medzi Švajčiarmi väčšinovú podporu.



"Zákon by mohol ovplyvniť niekoľko ľudských práv vrátane práva na slobodu pohybu, prejavu, pokojného zhromažďovania, ako aj právo na súkromie a rodinný život. Znepokojuje nás tiež rozšírenie definície teroristických činov o nenásilné správanie," uviedla hovorkyňa OSN pre právo Elizabeth Throssellová.



Proti zákonu vystúpila aj medzinárodná organizácia Amnesty International (AI). "Zákon vyvoláva otázky o dôveryhodnosti Švajčiarska ako krajiny s humanitárnou tradíciou," uviedla právnička z AI Alicia Giraudelová.



Napriek tomu, že koncept ľudských práv sa zrodil vo Francúzsku, Švajčiarsko je tradične považované za krajinu, ktorá dohliada na ich dodržiavanie vo svete. Vo Švajčiarsku sídli niekoľko inštitúcií OSN vrátane Rady OSN pre ľudské práva a Úradu vysokého komisára pre ľudské práva.



Kontroverzný švajčiarsky zákon umožňuje polícii vykonávať napríklad dôkladnejší dohľad nad osobami staršími ako 12 rokov, u ktorých sa predpokladá, že by mohli mať sklony k násilným činom. Polícia môže tieto osoby obmedziť na slobode a podrobiť ich výsluchu. Okrem toho je na základe súdneho rozhodnutia možné až na deväť mesiacov umiestniť do domáceho väzenia osoby staršie ako 15 rokov.