V Južnej Afrike zavraždili prvého otvorene homosexuálneho imáma

Kapské Mesto 17. februára (TASR) - V meste Port Elisabeth v Juhoafrickej republike (JAR) cez víkend zavraždili prvého otvorene homosexuálneho moslimského duchovného Muhsina Hendricksa. Podľa polície imáma ešte v sobotu prepadli a zastrelili dvaja maskovaní muži. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Na zverejnenom videozázname z bezpečnostnej kamery je vidieť, ako jeden z maskovaných mužov vyskočil zo svojho vozidla, pribehol k autu, v ktorom sedel Hendricks a niekoľkokrát vystrelil z pištole cez bočné okno.



Polícia zatiaľ motív vraždy nezistila, ale politické strany a LGBTI+ organizácie tvrdia, že Hendricks sa stal terčom útoku pre jeho aktivity. V Kapskom Meste založil mešitu pre homosexuálov a vyzýval na prijatie LGBTQ+ ľudí do islamskej komunity. Homosexualitu pritom islamské učenie zakazuje.



Medzinárodná asociácia lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (ILGA) v reakcii uviedla, že "je v hlbokom šoku zo správy o vražde Muhsina Hendricksa" a vyzvala úrady, aby jeho vraždu dôkladne vyšetrili. "Podporoval a bol mentorom pre mnohých ľudí v Juhoafrickej republike a na celom svete na ich ceste za zmierením sa s ich vierou," uvádza sa vo vyhlásení.



Hendricks sa k homosexualite otvorene priznal v polovici 90. rokov a neskôr založil mešitu pre homosexuálnych moslimov. Prostredníctvom svojej nadácie sa zasadzoval za ich začlenenie do náboženskej komunity a sám seba označoval za "prvého otvorene homosexuálneho imáma na svete."



"Keď som sa pozeral na to, ako homosexuálni moslimovia riešia dilemu medzi islamom a svojou sexuálnou orientáciou a identitou, cítil som sa nútený s tým niečo urobiť," vyhlásil v minulosti. "Pomyslel som si, že mne by pravdepodobne pomohlo byť sám sebou, autentický a priznať sa. Myslím si, že je možné byť homosexuálom a moslimom alebo homosexuálom a kresťanom," pripomína jeho slová AP.