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Piatok 28. august 2026
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V Južnej Austrálii zistili vtáčiu chrípku u uhynutého delfína a líšky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Delfína našli bez známok života v meste Goolwa, niečo vyše 60 kilometrov južne od Adelaide, uviedlo tamojšie ministerstvo primárneho priemyslu a regiónov.

Autor TASR
Sydney 28. augusta (TASR) - V Južnej Austrálii potvrdili výskyt vtáčej chrípky typu H5N1 u uhynutého delfína. Podľa piatkových vyhlásení tamojších úradov ide o prvý prípad tohto druhu v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Delfína našli bez známok života v meste Goolwa, niečo vyše 60 kilometrov južne od Adelaide, uviedlo tamojšie ministerstvo primárneho priemyslu a regiónov.

Hoci je detekcia u delfína obyčajného v Austrálii novým vývojom, v zahraničí už existujú dôkazy o tom, že delfíny sa nakazili vtáčou chrípkou typu H5, uviedol rezort. „Delfíny bežne vtáky nekonzumujú, no nie je neobvyklé, že s nimi občas prichádzajú do kontaktu,“ dodal.

Austrália bola dlhé roky jediným kontinentom bez kmeňa H5, ktorý celosvetovo spôsobuje vážne ochorenia a úhyn hydiny a voľne žijúceho vtáctva. V domácej hydine ani v poľnohospodárskej produkcii krajiny zatiaľ žiadne prípady nezaznamenali.

Hlavná veterinárna lekárka Južnej Austrálie Skye Frueanová pre médiá uviedla, že delfín pravdepodobne „zožral vtáka alebo bol v blízkom kontakte s voľne žijúcim vtákom“. „Vieme, že delfíny sú vysoko náchylné,“ dodala.

Úrady v piatok zároveň potvrdili, že vysoko nákazlivú chrípku zistili aj u líšky hrdzavej neďaleko Adelaide. Podľa hlavnej veterinárnej lekárky krajiny Beth Cooksonovej ide o prvý prípad zistený u suchozemského cicavca v Austrálii. „Riziko pre ľudské zdravie zostáva nízke,“ zdôraznila.
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