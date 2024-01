V Južnej Dakote sa zrútil bombardér Lancer, posádka sa katapultovala

Washington 5. januára (TASR) - Americký strategický bombardér B-1 Lancer havaroval v americkom štáte Južná Dakota pri pokuse o pristátie na leteckej základni. Štyrom členom posádky sa podarilo bezpečne katapultovať. Oznámili to v piatok americké vzdušné sily, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Bombardér sa zrútil vo štvrtok večer miestneho času počas cvičného letu. V oblasti havárie bola slabá viditeľnosť a mrazivé teploty, vyplýva z údajov zariadenia na automatické hlásenie počasia zaznamenávajúceho podmienky na leteckej základni. Armáda USA nehodu vyšetruje.



Troch členov posádky s menšími zraneniami ošetrili na základni, uviedla armáda vo vyhlásení. Štvrtú osobu so zraneniami hospitalizovali v miestnej nemocnici.



B-1 Lancer je konvenčný nadzvukový bombardér, ktorý prvýkrát vstúpil do prevádzky v 80. rokoch 20. storočia. Jadrové zbrane na palube nenesie. Pôvodne bolo skonštruovaných 100 kusov tohto lietadla, v prevádzke ich zostáva menej ako 60, píše AP.