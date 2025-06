V Južnej Kórei odložil na neurčito proces s novozvoleným prezidentom

Soul 9. júna (TASR) - Súd v juhokórejskom hlavnom meste Soul v pondelok na neurčito odložil proces s novozvoleným prezidentom I Če-mjongom, ktorý je obžalovaný z porušenia volebného zákona počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2022. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Prvostupňový súd uznal Iho v novembri za vinného z klamstva. V decembri 2021 v rozhovore pre médiá tvrdil, že nehral golf s Kimom Mun-kiom, bývalým konateľom (medzičasom zosnulým) spoločnosti Seongnam Development Corp., ktorá bola zapojená do korupcie pri developerskom projekte v meste Seongnam južne od Soulu. V tom čase tam bol I primátorom.



Novozvolený prezident podľa súdu klamal aj počas parlamentného auditu vlády provincie Kjonggi v októbri 2021. Tvrdil, že pod tlakom ministerstva pôdohospodárstva zmenil územný plán pozemku Kórejského inštitútu pre výskum potravín v Seongname. Neskôr tam súkromný developer vybudoval bytové komplexy a objavili sa obvinenia, že I Če-mjong zmenil územný plán s cieľom uprednostniť spoločnosť Seongnam Development Corp.



V novembri bol preto I podmienečne odsúdený na jeden rok väzenia za podanie nepravdivých vyhlásení v rozpore so zákonom o voľbách verejných činiteľov. Odvolací súd v marci rozsudok zrušil.



Súd nižšej inštancie pojednávanie stanovené na 18. júna odložil "na neskorší termín" bez uvedenia dátumu. Odvolal sa na článok 84 juhokórejskej ústavy, podľa ktorého úradujúceho prezidenta nie je možné počas výkonu funkcie stíhať za žiadne trestné činy s výnimkou vlastizrady a vzbury.



Reuters pripomína, že právni experti nemajú jednotný názor na to, či sa trestnoprávna imunita vzťahuje aj na súdne procesy, ktoré sa začali ešte pred zvolením prezidenta.



I bol zvolený za prezidenta v minulotýždňových voľbách. Nahradil Jun Sok-jola, ktorý bol odvolaný pre minuloročné vyhlásenie stanného práva.