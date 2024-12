HAVÁRIA LIETADLA: V Južnej Kórei potvrdili už 151 obetí

Soul 29. decembra (TASR) - Počet potvrdených obetí nedeľňajšej nehody lietadla na letisku Muan v Južnej Kórei stúpol už na 151. Podľa predošlých informácií úradov však pravdepodobne prežili len dvaja zo 181 ľudí na palube, informuje TASR podľa agentúr AP a Jonhap.



Medzi potvrdenými obeťami je 71 mužov a 71 žien, deväť ďalších osôb bezprostredne neidentifikovali. Očakáva sa, že počet mŕtvych sa ešte zvýši, keďže zvyšok ľudí na palube lietadla zostáva nezvestných aj po vyše šiestich hodinách po incidente. Väčšinu cestujúcich tvorili Juhokórejčania, okrem dvoch občanov Thajska.



Záchranári vytiahli z lietadla dvoch preživších, obaja boli členmi posádky. Podľa agentúry Jonhap boli ošetrení v neďalekých nemocniciach a prevezú ich do Soulu. Ich zranenia by však nemali byť kritické.



Lietadlo spoločnosti Jeju Air v nedeľu pri pristávaní vybočilo z dráhy a narazilo do múru na letisku Muan, stroj zachvátil požiar. Príčinou nehody mohlo byť podľa úradov zlyhanie podvozku, pravdepodobne v dôsledku stretu s vtákom. Vyšetrovatelia naďalej zisťujú príčinu.



Na lokalizáciu požiaru nasadili 32 hasičských áut a niekoľko vrtuľníkov. Na miesto bolo vyslaných aj približne 1560 hasičov, policajtov, vojakov a ďalších záchranárov.