V Južnej Kórei pred tropickou búrkou zastavili leteckú i lodnú dopravu

Soul 9. augusta (TASR) - V súvislosti s blížiacou sa tropickou búrkou, ktorá už viac ako týždeň dažďom bičuje juhozápadné ostrovy Japonska, boli v stredu v Južnej Kórei pozastavené desiatky letov a trajektová doprava, informovala agentúra AP.



Očakáva sa, že výdatné dažde sprevádzané vetrom dorazia do južných a východných regiónov Južnej Kórey v stredu popoludní (miestneho času), spresnila juhokórejská meteorologická agentúra.



O niekoľko hodín neskôr by búrka mala dosiahnuť ostrov Čedžu a následne sa vo štvrtok nad ránom dostane nad pevninu neďaleko pevninského prístavu Tchongjong.



Očakáva sa, že v prvých hodinách piatka sa tropická búrka presunie do Severnej Kórey.



Riziko, ktoré predstavuje tropická búrka, primalo juhokórejské úrady, aby nariadilo evakuáciu svetového skautského jamboree, ktoré sa konalo v pobrežnom kempe v okrese Puan na juhozápade Kórejskej republiky.



Úrady v utorok zmobilizovali viac ako 1000 autobusov, aby nimi do univerzitných internátov, vládnych a firemných školiacich stredísk a hotelov v hlavnom meste Soul a jeho okolí previezli približne 37.000 skautov z mnohých krajín sveta.