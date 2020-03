V Južnej Kórei pribudlo 76 nových prípadov nákazy koronavírusom

Soul 24. marca (TASR) - Ďalších 76 prípadov nakazenia novým koronavírusom zaznamenali v Južnej Kórei, čím doterajší počet infikovaných v tejto krajine stúpol na 9037. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).



Koronavírusu, spôsobujúcemu ochorenie dýchacích ciest, podľahlo v Južnej Kórei zatiaľ celkovo 120 ľudí.



Zatiaľ 171 infekcií bolo spojených s ľuďmi, ktorí prišli do krajiny zo zahraničia. Úrady preto zintenzívnili hraničné kontroly v snahe zabrániť opätovnému prieniku vírusu do krajiny. Deje sa tak v čase, keď sa v Kórei počet prípadov infikovania znižuje, ale nákaza sa šíri v Európe, Severnej Amerike a v iných častiach sveta.



Južná Kórea informovala, že 19 z 1444 pasažierov, ktorí pricestovali v nedeľu z Európy, testovali pozitívne na prítomnosť koronavírusu. Išlo o prvé zistené prípady po tom, ako úrady začali testovať všetkých ľudí prichádzajúcich z tohto kontinentu.



Predstaviteľ juhokórejského ministerstva zdravotníctva v utorok uviedol, že u 101 z približne 1200 pasažierov, ktorí pricestovali z Európy v pondelok, sa prejavili príznaky respiračného ochorenia.



Južná Kórea oznámila, že bude plne hradiť liečbu nositeľov vírusu bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Ak by aj testy Juhokórejčanov alebo cudzincov prichádzajúcich do krajiny na dlhodobé víza z Európy boli negatívne, musia ísť na dva týždne do domácej karantény.



Prvé úmrtie na respiračné ochorenie spôsobované novým koronavírusom hlásili z Južnej Kórey pred mesiacom. Väčšinu z doterajších obetí tvoria starší pacienti trpiaci aj inými ochoreniami.



Približne 7700 z potvrdených prípadov v Južnej Kórei súvisí s náboženskou sektou Sinčchondži v meste Tegu a jeho okolí. Viac ako 740 ľudí testovali pozitívne v ľudnatej metropolitnej oblasti Soulu, kde žije približne polovica z juhokórejskej 51-miliónovej populácie.