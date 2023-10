V Južnej Kórei prvýkrát pristane americký strategický bombardér B-52

Soul 16. októbra (TASR) — Americký strategický bombardér B-52 tento týždeň pristanie na juhokórejskej leteckej základni. Oznámilo to v pondelok velenie americkej armády v Južnej Kórei (USFK), informuje agentúra Jonhap.



Podľa nej to bude prvýkrát, čo bombardér B-52 Stratofortress pristane na juhokórejskej leteckej základni, hoci bombardéry s dlhým doletom schopné niesť jadrové zbrane prelietavali už v minulosti nad Kórejským polostrovom počas cesty na spoločné cvičenia.



USFK uviedlo, že B-52 bude súčasťou rozsiahlejšej prezentácie amerických vojenských lietadiel na výstave Soul International Aerospace & Defense Exhibition (Seoul ADEX), ktorá sa od utorka do nedele uskutoční na leteckej základni v meste Songnam ležiacom južne od Soulu.



"Tieto prelety, letecké i statické ukážky, vrátane pristátia B-52, sú súčasťou nášho pretrvávajúceho záväzku podporovať mier, stabilitu a prosperitu na Kórejskom polostrove," uviedli vo vyhlásení vzdušné sily USA.



Očakáva sa, že na výstave Soul ADEX sa zúčastnia predstavitelia vojenského a obranného komplexu z 55 krajín.