V Južnej Kórei sa konajú predčasné prezidentské voľby

Soul 3. júna (TASR) — V Južnej Kórei sa v utorok začali predčasné voľby nového prezidenta. Viac ako 44 miliónov ľudí má možnosť rozhodnúť o tom, kto z piatich kandidátov nahradí konzervatívneho politika Jun Sok-jola, ktorý 3. decembra 2024 nečakane vyhlásil stanné právo, v dôsledku čoho bola voči nemu vznesená ústavná žaloba a v apríli tohto roku bol odvolaný z funkcie. Informovala o tom agentúra DPA.



Favoritom volieb je 61-ročný ľavicový politik I Če-mjong z opozičnej Demokratickej strany, ktorý v aktuálnych prieskumoch vedie o približne desať percentuálnych bodov nad 73-ročným exministrom práce Kimom Mun-sunom z vládnucej konzervatívnej Strany ľudovej moci.



Zatiaľ čo bývalý právnik I Če-mjong sľubuje rozšírenie obnoviteľných energií, posilnenie práv pracujúcich a reštart vzťahov so Severnou Kóreou, Kim Mun-su chce byť ústretový k podnikateľom a presadzuje tvrdý postoj voči KĽDR.



Hlava štátu je v Južnej Kórei volená priamo a má rozsiahle právomoci. Stojí nielen na čele vlády, ale je aj vrchným veliteľom ozbrojených síl. Môže tiež vydávať nariadenia. Na rozdiel od mnohých iných štátov však môže úrad zastávať len jedno päťročné funkčné obdobie.



Volebné miestnosti sú otvorené od 06.00 h do 20.00 h miestneho času (23.00 h – 13.00 h SELČ). Voliči mohli hlasovať aj predčasne v dňoch 29. a 30. mája.



V prípade riadnych prezidentských voľbách nasleduje niekoľko mesiacov trvajúce prechodné obdobie. Pri predčasných voľbách to však neplatí a víťaz sa ujme funkcie okamžite po vyhlásení výsledkov volebnou komisiou.