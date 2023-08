V Južnej Kórei sa konal nácvik civilnej obrany pri náletoch

Soul 23. augusta (TASR) - V Južnej Kórei sa v stredu uskutočnilo prvé celoštátne cvičenie obrany civilistov počas vzdušného útoku za uplynulých šesť rokov. Konalo sa v čase rastúcich nukleárnych a raketových hrozieb prichádzajúcich zo Severnej Kórey. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



O 14.00 h miestneho času (7.00 h SELČ) sa rozozvučali v mestách a obciach sirény ohlasujúce vzdušný útok. Civilisti sa v niektorých oblastiach museli na približne 15 minút úplne stiahnuť z ulíc, uviedlo juhokórejské ministerstvo vnútra a bezpečnosti.



Chodci museli ísť po zaznení sirén priamo do vyznačených úkrytov alebo čo najbližšieho podzemného priestoru. Vodiči museli v približne 200 oblastiach po celej Južnej Kórei odstaviť svoje autá na krajniciach. Ľudí, ktorí sa v čase nácviku nachádzali v supermarketoch, kinách alebo iných na verejných miestach, navádzali na evakuáciu.



Zdravotnícke zariadenia a verejná doprava však počas nácviku fungovali normálne.



V Soule upozornili niektoré komunitné centrá obyvateľov na nácvik už v utorok, pričom ich požiadali, aby sa riadili inštrukciami vysielanými cez rozhlas.



V niektorých regiónoch susediacich so Severnou Kóreou mohlo cvičenie obsahovať aj prípravu na ďalšie možné udalosti vrátane chemického, biologického a rádiologického útoku ale nácvik toho, ako si nasadiť plynovú masku, uviedlo ministerstvo.



Takýto nácvik býva dôležitou súčasťou každoročných cvičení civilnej obrany Ulchi, ktoré sa konajú súbežne s vojenskými cvičeniami Ulchi Freedom Shield. Tieto vojenské manévre spustili juhokórejskí a americkí vojaci v pondelok, aby zlepšili reakciu na prípadný útok Severnej Kórey či na inú nepredvídanú udalosť.



Cvičenia civilnej obrany Ulchi sa uskutočňujú od roku 1969 a ich začiatok súvisí s útokom severokórejských kománd na prezidentský areál v Soule. No nácvik obrany civilistov počas vzdušného útoku sa v rámci tých cvičení nekonal od roku 2017.



Po celej Južnej Kórei, ktorá ma asi 52 miliónov obyvateľov, sa nachádza 17.000 vojenských úkrytov. Koncom mája však úrady v Soule čelili kritike po tom, čo bol spustený falošný poplach a výzva na evakuáciu po neúspešnom pokuse Severnej Kórey o vypustenie satelitu. Poplach sa totiž spustil napriek tomu, že Soul bol ďaleko mimo trajektórie severokórejskej rakety, a medzi niektorými obyvateľmi vyvolal paniku.