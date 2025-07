V Južnej Kórei sa od januára do mája narodilo rekordne veľa detí

Soul 23. júla (TASR) - Južná Kórea zaznamenala v prvých piatich mesiacoch tohto roka rekordný nárast pôrodnosti, informovali v stredu predstavitelia štatistického úradu Statistics Korea agentúru AFP. Krajina má dlhodobo jednu z najväčších priemerných dĺžok života a jednu z najnižších pôrodností na svete, čo predstavuje vážny demografický problém, píše TASR.



„Počet novorodencov za obdobie január až máj dosiahol 106.048, čo znamená nárast o 6,9 percenta, najvyšší rast od začiatku zaznamenávania týchto údajov v roku 1981,“ uviedol predstaviteľ Statistics Korea.



Tento trend je podľa neho spôsobený „väčším počtom žien vo veku okolo 30 rokov, čo viedlo k celkovému nárastu počtu sobášov“. „V Južnej Kórei existuje silná korelácia medzi sobášom a pôrodom, čo vedie k väčšiemu počtu narodených detí počas prvých piatich mesiacov,“ vysvetlil predstaviteľ úradu.



Južná Kórea zaznamenala viac narodených detí už v roku 2024, keď sa ich narodilo 238.300, teda o 3,6 percenta viac oproti roku 2023.



Soul podľa AFP investoval miliardy dolárov do opatrení, ktoré majú ženy motivovať k tomu, aby mali viac detí a udržali tak stabilnú populáciu.



AFP ďalej uvádza, že krajina potrebuje mieru pôrodnosti na úrovni 2,1 dieťaťa na matku, aby si udržala populáciu 51 miliónov. Pri súčasnom trende by sa však podľa Washingtonskej univerzity v americkom Seattli počet obyvateľov do roku 2100 mohol znížiť až na 26,8 milióna.



Podľa odborníkov existuje viacero dôvodov nízkej pôrodnosti v Južnej Kórei, od vysokých nákladov na výchovu detí a cien nehnuteľností až po príliš konkurenčné prostredie, v ktorom je ťažké získať dobre platené pracovné miesta, dodáva AFP.