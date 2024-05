V Južnej Kórei sa začne nezávislé vyšetrovanie tlačenice z roku 2022

Soul 2. mája (TASR) - Juhokórejský parlament vo štvrtok jednomyseľne schválil zákon, ktorý nariaďuje nové, nezávislé vyšetrovanie tlačenice v Soule v roku 2022. Počas osláv sviatku Halloween vtedy zahynulo 159 ľudí.



Ako uviedla agentúra AP, ide o jednu z najväčších nevojnových katastrof v Južnej Kórei. Jej obeťami boli väčšinou ľudia vo veku 20 až 30 rokov, ktorí sa zišli na halloweenskej párty v štvrti Itchewon známej nočným životom.



Po tragédii sa objavili obvinenia, že vládne úrady ignorovali bezpečnostné pravidlá - a to aj napriek poučeniam vyplývajúcim z vyšetrovania okolností potopenia trajektu Sewol v roku 2014. Vtedy zahynulo 304 ľudí, väčšinou tínedžerov na školskom výlete.



Začiatkom roku 2023 policajné vyšetrovanie dospelo k záveru, že policajti a mestskí úradníci zanedbali účinné kroky na kontrolu davu, aj keď správne predvídali, že v Itchewone sa zíde veľa ľudí. Vyšetrovatelia tiež uviedli, že polícia ignorovala telefonáty okoloidúcich, ktorí varovali pred narastajúcimi davmi ešte pred tým, ako nápor ľudí vyústil do tragédie.



V súvislosti s tlačenicou bolo stíhaných viac ako 20 policajtov a ďalších činiteľov. Pred súd sa však dostalo len málo vyššie postavených štátnych zamestnancov. Pozostalí a opoziční poslanci preto vyvíjali tlak na začatie nezávislého vyšetrovania.



Spočiatku bol proti novému vyšetrovaniu aj prezident Južnej Kórei Jun Suk-jol. Názor zmenil po stretnutí s vedením opozičnej Demokratickej strany.



Prípadom sa bude teraz znovu zaoberať deväťčlenný vyšetrovací výbor. Jeho závery by mali byť známe do 15 mesiacov.