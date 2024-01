V Južnej Kórei schválili zákon zakazujúci obchodovanie so psím mäsom

Soul 9. januára (TASR) - Juhokórejský parlament schválil v utorok prelomový návrh zákona, ktorý zakazuje obchodovanie so psím mäsom určeným na ľudskú konzumáciu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Návrh zákona schválilo 208 prítomných poslancov, proti nehlasoval nikto. Zákon vstúpi do platnosti po podpise prezidenta Jun Sok-jola, považuje sa to však za formalitu, keďže Junova vláda zákaz podporuje.



Podľa schváleného návrhu sa zakazuje od roku 2027 chov psov a obchodovanie so psím mäsom určeným na ľudskú konzumáciu. Za porušenie zákazu bude hroziť až trojročné väzenie.



Snahy o presadenie kontroverzného zákona čelili tvrdému odporu farmárov v slabnúcom priemysle so psím mäsom v krajine. Niektorí z nich plánujú podať ústavnú sťažnosť a organozovať protestné zhromaždenia. Naznačuje to, že búrlivá diskusia o zákaze konzumácie psieho mäsa bude pokračovať.



Stáročná prax konzumácie psieho mäsa na Kórejskom polostrove nebola v Južnej Kórei doteraz výslovne zakázaná, ale ani legalizovaná. Nedávny prieskum verejnej mienky ukázal, že väčšina Juhokórejčanov už nekonzumuje psie mäso. Napriek tomu každý tretí opýtaný je proti zákazu, hoci psie mäso nekonzumuje.