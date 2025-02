V Južnej Kórei stúpla pôrodnosť prvýkrát po desiatich rokoch

Soul 26. februára (TASR) - Miera pôrodnosti v Južnej Kórei v minulom roku stúpla prvýkrát za uplynulé desaťročie. Vyplýva to z dát štatistického úradu zverejnených v stredu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Južná Kórea už dlhšie zápasí s demografickou krízou. Krajina má jednu z najdlhších priemerných dĺžok dožitia a nízku pôrodnosť. Vláda v Soule preto vynakladá miliardy dolárov na opatrenia určené na zvrátenie klesajúceho trendu.



Podľa predbežných údajov kórejského štatistického úradu bola v roku 2024 hrubá miera pôrodnosti, teda počet narodených detí na 1000 obyvateľov, 4,7 dieťaťa, čím sa prerušil nepretržitý klesajúci trend, ktorý panoval od roku 2014.



Stúpla aj úhrnná plodnosť, ktorá dosiahla hodnotu 0,75 dieťaťa na jednu ženu, čo je o 0,03 viac ako v roku 2023. Na udržanie stabilného počtu obyvateľov sa pritom musí zachovať úroveň 2,1 dieťaťa na jednu ženu. Pokiaľ by sa trend nezvrátil, juhokórejské obyvateľstvo by mohlo do roku 2100 klesnúť o polovicu na 21,6 milióna ľudí.



Predstaviteľka štatistického úradu Pak Hjun-Čeong pripísala nárast v oboch ukazovateľoch zvýšenému počtu sobášov od pandémie ochorenia Covid-19, ako aj demografickým zmenám.



Podľa odborníkov sú príčinami nízkej pôrodnosti v krajine najmä náročná pracovná kultúra, stagnujúce mzdy, rastúce životné náklady a meniace sa postoje k manželstvu u mladej generácie.