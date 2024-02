V Južnej Kórei v deň lunárneho roka čakajú na cestách 5,2 milióna áut

Soul 9. februára (TASR) - V Južnej Kórei sa v piatok očakáva na cestách približne 5,2 milióna áut, pretože v krajine oslavujú prvý deň sviatku lunárny Nový rok a ľudia smerujú do svojich rodných miest a obcí. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Jonhap.



Medzi týmito autami bude okolo 490.000 vozidiel, ktoré podľa očakávania opustia širšiu oblasť hlavného mesta Soul a budú smerovať do provincií, a do Soulu podľa predpovedí bude smerovať 370.000 áut. Uviedla to spoločnosť Korea Expressway, ktorá prevádzkuje spoplatnené cesty v krajine.



Spoločnosť očakáva dopravné zápchy na cestách vedúcich do provincií s vrcholom medzi 11.00 h a poludním a zmiernenie zápch okolo 20.00 h až 21.00 h miestneho času. Dopravné preťaženie na cestách smerujúcich do Soulu má byť najhoršie medzi poludním a 13.00 h, poľaví medzi 18.00 h a 19.00 h, dodala spoločnosť.



Tohtoročný lunárny Nový rok pripadá na sobotu, pričom sviatok sa rozširuje na štyri dni až do pondelka.