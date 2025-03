V Južnej Kórei v pondelok rozhodnú o odvolaní suspendovaného premiéra

Soul 20. marca (TASR) - Juhokórejský ústavný súd vo štvrtok oznámil, že budúci týždeň rozhodne o odvolaní premiéra Han Tok-sua z funkcie pre obvinenia v súvislosti so zavedením stanného práva v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



Súd vyhlási verdikt v pondelok o 10.00 h miestneho času (2.00 h SEČ). Dôjde k tomu tri mesiace po tom, čo Národné zhromaždenie suspendovalo premiéra po krátkom zavedení stanného práva v Južnej Kórei prezidentom Jun Sok-julom.



Pokiaľ sa návrh na obžalobu (impeachement) schváli, Han bude odvolaný z funkcie, v opačnom prípade sa premiér vráti do úradu. Podľa ústavy je na schválenie potrebný súhlas najmenej šiestich sudcov. V súčasnosti je ich v súdnej rade celkovo osem.



Hanova obžaloba obsahuje päť bodov vrátane jeho údajného zapojenia do zavedenia stanného práva či odmietnutia vymenovať ďalších sudcov ústavného súdu. Suspendovaný premiér však odmietol svoje pochybenie a tvrdil, že bol proti zavedeniu stanného práva a popieral i účasť na nasadení vojakov v sále, kde sa zhromaždili poslanci v snahe zrušiť stanné právo.



Ústavný súd doposiaľ neoznámil dátum vynesenia rozsudku o Junovom odvolaní z funkcie.



Opozičná poslankyňa sa vo štvrtok prihovárala novinárom, pričom naliehala na sudcov, aby čo najskôr potvrdili Junov impeachement, keď ju do tváre zasiahlo vajce. Opozícia preto požiadala o zavedenie opatrení na zvýšenie bezpečnosti. Polícia potvrdila, že neznámy útočník hádzal aj banány, a podotkla, že išlo pravdepodobne o jedného z podporovateľov suspendovaného prezidenta, píše Jonhap.



Prezident Jun vyhlásil stanné právo 3. decembra minulého roka, čím vyvolal v krajine politickú krízu. Jeho rozhodnutie po niekoľkých hodinách zrušil parlament, ktorý následne inicioval proces odvolania hlavy štátu a pozastavil mu výkon prezidentských právomocí. Prokuratúra obžalovala Juna zo vzbury a zneužitia právomocí.