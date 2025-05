REKORDNÝ ÚLOVOK: V Južnej Kórei zaistili 1,7 ton kokaínu

Soul 28. mája (TASR) - Juhokórejská colná služba (KCS) v stredu oznámila, že odovzdala prokuratúre štyri osoby podozrivé z pašovania kokaínu do krajiny. V apríli zaistili v Južnej Kórei rekordných 1,7 ton kokaínu na lodi plaviacej sa pod nórskou vlajkou, informuje TASR podľa správy agentúry Jonhap.



Množstvo zadržaného kokaínu z 2. apríla by podľa odhadov vystačilo na približne 57 miliónov dávok. Loď zakotvila v prístave Kangnung na východnom pobreží a podľa kórejskej pobrežnej stráže vyplávala z Mexika so zastávkami v Ekvádore, Paname a Číne.



Ide doposiaľ o najväčší drogový záťah v histórii krajiny. „Je to jasná pripomienka toho, že Južná Kórea nie je v žiadnom prípade v bezpečí pred kokaínom,“ doplnil vysokopostavený predstaviteľ KCS.



Úrady uviedli, že operáciu spustili na základe informácií amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). KCS a pobrežná stráž následne spustili spoločné vyšetrovanie.



Identifikovali osem členov posádky, ktorí boli údajne zapojení do pašovania. Štyroch zadržali a odovzdali prokuratúre na vznesenie obžaloby. Zvyšné štyri podozrivé osoby opustili plavidlo ešte pred príchodom do Južnej Kórey a vrátili sa na Filipíny. Úrady uviedli, že spolupracujú s Interpolom na podaní žiadosti o ich vyhľadanie a predbežné zadržanie.



Južná Kórea sa pre prísny zákon a silnú spoločenskú stigmu drogovo závislých dlhodobo radí medzi krajiny s nízkym užívaním drog, píše AFP.