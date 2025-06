V Južnej Kórei zatkli Američanov, ktorí sa tam pokúšali poslať biblie

Soul 27. júna (TASR) - Juhokórejská polícia v piatok zatkla šiestich Američanov, ktorí sa cez more pri ostrove Kanghwa pokúšali poslať do Severnej Kórey tisíce plastových fliaš naplnených ryžou, dolárovými bankovkami a výtlačkami biblií. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



„Zatkli sme a vypočúvame šesť občanov USA po dvadsiatke a pred päťdesiatkou na základe podozrenia z porušenia Rámcového zákona o riadení katastrof a bezpečnosti,“ uviedol šéf vyšetrovacieho tímu miestneho policajného zboru.



Ostrov Kanghwa na severe Južnej Kórey je jednou z najbližších oblastí pri hranici s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR). Niektoré časti sú od námornej hranice so Severnou Kóreou vzdialené len približne desať kilometrov.



Kanghwa je dlhodobo obľúbeným miestom pre neziskové organizácie, ktoré odtiaľ do KĽDR posielajú plastové fľaše naplnené ryžou a rôznymi predmetmi. Často ide napríklad o USB kľúče s K-popom či juhokórejskými televíznymi drámami.



Oblasť spolu s ďalšími pohraničnými miestami v novembri 2024 vyhlásili za nebezpečnú zónu, odkiaľ aktivisti vypúšťajú smerom k Severnej Kórei balóny nesúce letáky nabádajúce na vzopretie sa proti tamojšiemu systému. Podľa juhokórejskej vlády môže takéto konanie vnímať Pchjongjang ako provokatívne.



Obe Kórey sa podľa agentúry AFP minulý rok zapojili do takzvanej propagandistickej vojny. KĽDR vyslala na juh tisíce balónov s odpadkami a tvrdila, že ide o odvetu za propagandistické balóny vypustené juhokórejskými aktivistami. Južná Kórea v reakcii začala púšťať z reproduktorov na spoločnej hranici k-popové skladby a medzinárodné spravodajstvo. Vysielanie krátko po nástupe nového prezidenta I Če-mjonga ukončili.