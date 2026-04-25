Sobota 25. apríl 2026Meniny má Marek
V južnom Rakúsku vypukol rozsiahly lesný požiar

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Požiar sa šíri neosídlenou oblasťou a momentálne nepredstavuje riziko pre žiadne obce.

Autor TASR
Viedeň 25. apríla (TASR) - Rakúskym hasičom sa napriek čiastočným úspechom ani v sobotu nepodarilo dostať úplne pod kontrolu rozsiahly požiar, ktorý ešte vo štvrtok vypukol neďaleko dediny Maria Luggau v spolkovej krajine Korutánsko. Plamene už zachvátili plochu o rozlohe 110 hektárov. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

Požiar sa šíri neosídlenou oblasťou a momentálne nepredstavuje riziko pre žiadne obce. Záchranné zložky však preventívne uzavreli neďalekú štátnu cestu B111 medzi mestečkom St. Lorenzen a Maria Luggau. Čo požiar spôsobilo zatiaľ nie je jasné.

Podmienky hasenia sú mimoriadne náročné, keďže hasiči musia pracovať v strmom teréne. Do zásahu bolo doteraz nasadených sedem vrtuľníkov a 33 hasičských zborov z Korutánska a Východného Tirolska.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí

P. Pellegrini sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha