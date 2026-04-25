V južnom Rakúsku vypukol rozsiahly lesný požiar
Požiar sa šíri neosídlenou oblasťou a momentálne nepredstavuje riziko pre žiadne obce.
Autor TASR
Viedeň 25. apríla (TASR) - Rakúskym hasičom sa napriek čiastočným úspechom ani v sobotu nepodarilo dostať úplne pod kontrolu rozsiahly požiar, ktorý ešte vo štvrtok vypukol neďaleko dediny Maria Luggau v spolkovej krajine Korutánsko. Plamene už zachvátili plochu o rozlohe 110 hektárov. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Požiar sa šíri neosídlenou oblasťou a momentálne nepredstavuje riziko pre žiadne obce. Záchranné zložky však preventívne uzavreli neďalekú štátnu cestu B111 medzi mestečkom St. Lorenzen a Maria Luggau. Čo požiar spôsobilo zatiaľ nie je jasné.
Podmienky hasenia sú mimoriadne náročné, keďže hasiči musia pracovať v strmom teréne. Do zásahu bolo doteraz nasadených sedem vrtuľníkov a 33 hasičských zborov z Korutánska a Východného Tirolska.
