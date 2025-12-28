< sekcia Zahraničie
V južnom Španielsku pátrajú po záplavách po troch nezvestných
Španielska meteorologická služba znížila v nedeľu dopoludnia stupeň výstrahy pre región Andalúzia z červeného na oranžový, silné zrážky však stále pokračovali.
Autor TASR
Madrid 28. decembra (TASR) – Traja ľudia sú nezvestní po prívalových dažďoch, ktoré spôsobili záplavy v južnom Španielsku. Oznámila to v nedeľu tamojšia Občianska garda s výzvou, aby boli obyvatelia mimoriadne opatrní. Informovala o tom agentúra APF, píše TASR.
Zábery na sociálnych sieťach ukazovali dediny v postihnutej oblasti, ktoré počas noci zaplavila voda. Na odstraňovanie následkov nasadili pohotovostné služby. Občianska garda (Guardia Civil) uviedla, že pátra po dvoch nezvestných neďaleko Malagy a po ďalšej osobe v okolí Granady.
Španielska meteorologická služba znížila v nedeľu dopoludnia stupeň výstrahy pre región Andalúzia z červeného na oranžový, silné zrážky však stále pokračovali na pobreží v oblasti Valencie, kde úrady varovali pred povodňami. Silné dažde hlásili aj v susednom regióne Murcia.
Pri záplavách najmä vo Valencii na východe krajiny v októbri 2024 prišlo o život viac ako 230 ľudí. Vláda v tom čase čelila silnej kritike za svoju reakciu na túto prírodnú pohromu.
